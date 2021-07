Au centre hospitalier de Saint-Astier, les personnels non vaccinés se font tester toutes les semaines

Tous les mardis après-midis, de 13h30 à 15h30, les 60 personnels de soin non vaccinés ou qui n'ont pas encore un schéma vaccinal complet sont invités à se présenter, dans une salle du centre hospitalier de Saint-Astier, pour se faire tester contre la Covid-19. Une campagne de tests que son directeur, Thierry Boissinot, a mis en place le 1er juin dernier, suite à la publication d'une note ministérielle incitant "les personnels intervenant auprès des personnes âgées" à "se faire tester régulièrement". "L'objectif est de prévenir la circulation du virus au niveau de l'établissement", explique-t-il.

Conséquence : un taux de vaccination de 80 %

Se faire tester chaque semaine, Sandrine*, agent de services hospitaliers (ASH) en a eu marre : "Se faire curer le nez comme on dit, toutes les semaines... Franchement..." Elle qui au départ était sceptique et ne souhaitait pas forcément se faire vacciner, a sauté le pas. Elle a reçu sa première injection, et continue donc de se faire tester chaque semaine, en attendant la deuxième injection et les deux semaines qui suivront avant de bénéficier d'une couverture vaccinale maximale. Marie*, aide-soignante a elle aussi reçu une première dose de vaccin. "On se sent forcé à se faire vacciner. On n'est plus libre de penser et de faire comme on veut", regrette-t-elle.

Il ne reste qu'une quarantaine de personnes qui préfèrent encore se faire tester toutes les semaines. Manon*, aide-soignante refuse toujours la vaccination. "Me faire tester chaque semaine me dérange moins. Je ne suis pas encore décidée à me faire vacciner", soutient-elle.

Aujourd'hui, 80 % des personnels du centre sont vaccinés.

* Les prénoms ont été modifiés.