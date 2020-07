Coronavirus : dans les pharmacies landaises, des tests sérologiques disponibles d'ici une à deux semaines

Depuis ce samedi 11 juillet, les pharmacies sont autorisées à réaliser des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) dans leur officine : des tests sérologiques où le pharmacien prélève une goutte de sang au bout du doigt du patient, et la met en contact avec un réactif sur un buvard pour l'analyser. Le résultat apparaît au bout de quelques minutes seulement, et permet d'identifier si le patient a fabriqué des anticorps contre le covid, c'est-à-dire s'il a été en contact avec le virus.

Des dizaines de tests par pharmacie bientôt disponibles

Dans les Landes, il faudra encore patienter un peu avant de pouvoir être testé, puisque les pharmaciens viennent à peine de passer commande. Les premiers lots de tests arriveront dans une semaine, voire parfois 15 jours dans les officines selon les pharmaciens, qui ont par ailleurs décidé de se fournir en petites quantités dans un premier temps. Entre une vingtaine et une quarantaine de tests par officine ont été commandés pour commencer, le temps d'évaluer les besoins et de s'adapter à la demande.

Tout le monde peut demander à se faire tester, sans ordonnance. Les pharmaciens pourront toutefois jauger, grâce à un questionnaire, l'utilité d'un dépistage. Si par exemple le patient présente depuis quelques jours seulement des signes du coronavirus, un test est inutile : les anticorps n'apparaissent qu'une semaine après les premiers symptômes. Parmi les populations identifiées comme ayant le plus besoin de ces tests, la Haute Autorité de Santé inclut les personnes ayant été en contact avec des malades, les soignants, les personnels d'Ehpad ou de prison, mais aussi tous ceux habitant dans des zones trop éloignées des laboratoires pour avoir accès à des tests.

Un test en complément du travail des laboratoires

Une fois le test passé en pharmacie, si le résultat est positif et que le patient présente des anticorps, le pharmacien doit alors l'orienter vers un laboratoire pour compléter son dépistage. Le test sérologique en officine ne sert donc qu'à un premier diagnostic avant de réaliser un dépistage plus précis et plus complet. Ils représentent un outil complémentaire selon Jean Watier, pharmacien à Lit-et-Mixe et conseiller de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine : "ça va seulement nous permettre de dire au patient s'il a été en contact ou pas avec le virus. Grâce à ces tests, nous pourrons alléger en partie le travail des laboratoires".

En pharmacie, ces tests coûteront entre 15 et 20 euros, mais ne seront pas remboursés par l'assurance maladie. Quelques pharmacies landaises ne pourront cependant pas en proposer, faute de place en officine pour accueillir les patients tout en respectant les mesures sanitaires.