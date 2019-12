Des traces de gadolinium dans les coquilles Saint-Jacques

Brest, France

On utilise 3 tonnes de gadolinium par an en France. Ce produit de contraste est utilisé en injection intraveineuse pour améliorer le contraste des images dans le cadre des examens diagnostics par IRM (imagerie par résonance magnétique). Or, ce produit se retrouve directement dans les eaux marines côtières où les concentrations de gadolinium sont en augmentation. C'est ce qu'ont constaté les scientifiques du Lémar, le laboratoire des sciences de l'environnement marin.

Aucun problème pour la consommation

Rassurez-vous, il est toujours possible de déguster des coquilles Saint-Jaques. Jean-Alix Barrat, du laboratoire Géosciences Oécan de Brest s'en explique: "On a utilisé les coquilles Saint-Jacques pour tracer la pollution et on a découvert qu'elles enregistraient une toute petite quantité de gadolinium. Mais vous pouvez en consommer sans problème pour Noël ! La quantité en excès qu'elles contiennent est infime. Il faudrait que vous en consommiez un million pour absorber la même quantité de gadolinium que lorsque vous passez une IRM. Mais c'est un traceur de pollution qu'il faut observer car c'est un produit qui n'est pas anodin dans l'environnement. Ce sont des concentrations très faibles dans les poissons, les coquilles. A l'avenir, il faudra s'interroger. Et donc continuer à surveiller. "