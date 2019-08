Des traces de glyphosate dans les urines de tous les "pisseurs volontaires" de Collias

Collias, France

Les résultats des tests urinaires réalisés le 19 juin à la mairie de Collias sont tombés : pour chacun des "pisseurs volontaires", qu'ils vivent à la campagne ou à la ville, on a trouvé à des taux divers, des traces de ce pesticide. Entre 0,3 à 3,6 microgrammes par litre. 3,31 microgrammes par exemple pour le maire de Collias, Benoit Garrec qui a participé à l'expérience. "On est tous exposés, on n'a rien demandé."

Des plaintes déposées

Les résultats désormais connus, la grande majorité des habitants qui ont participé aux tests vont porter plainte pour "atteinte à l'environnement, tromperie aggravée et mise en danger de la vie d'autrui." Des plaintes groupées qui seront transmises au Pôle santé du Tribunal de grande instance de Paris. "Ça s'est fait par le biais d'une association Glyphosate 30, qui fait partie d'une association nationale qui collecte ces plaintes. C'est une seule plainte au global, comme ce qui a été fait pour le gaz de schiste. "

"C'est un empoisonnement"

Pour le maire, cette démarche vise à peser sur le gouvernement qui retarde à prendre une décision concernant le glyphosate. "Pour mois, c'est un empoisonnement. Il faut stopper ça tout de suite. Je ne vois aucun signe qui va dans le bons sens de la part du gouvernement. " C'est donc l'aspect juridique que les "pisseurs volontaires" ont choisi.

En France, les résultats d'une nouvelle étude sur la dangerosité ou non du glyphosate ne seront pas disponibles avant 2021.