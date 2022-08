Des traces de pesticides retrouvées dans l'eau du robinet autour de Hoerdt, "aucun danger" pour la population

La polémique enfle dans la communauté de communes de la Basse-Zorn, au nord de Strasbourg. Fait rare : le 21 juillet, la préfecture du Bas-Rhin a pris un arrêté, repéré par nos confrères de Rue89 Strasbourg, pour accorder une dérogation à la collectivité et lui permettre de continuer à distribuer l'eau potable. Dans ses dernières analyses, l'Agence régionale de santé a relevé des traces de pesticides supérieures aux seuils de conformité dans l'eau du robinet de Hoerdt et des alentours. Des hausses infimes, mais qui passent de 0,1 à 0,3, 0,4 ou 0,9 microgrammes par litre, selon les molécules concernées. Grâce à cette dérogation d'une durée de trois ans, l'eau pourra toujours être distribuée.

Forcément, parmi les 15.000 habitants concernés, certains sont inquiets. "Ça m'a surpris parce que je ne pense pas à ça quand je bois l'eau du robinet", dit Anne, installée depuis 58 ans dans le village. "Je me suis toujours dit que l'eau était bonne et que je pouvais la boire." Sans vraiment connaître les valeurs de dépassement, William a déjà pris ses précautions. "Depuis ce souci, j'évite de la faire boire à mes enfants. Après, moi personnellement, je continue de la consommer..."

Principe de précaution

"En entendant les mots 'pesticides' ou 'pollution', les habitants étaient très inquiets donc ils ont appelé le standard de la mairie", explique le maire de Hoerdt Denis Riedinger, également président de la communauté de communes de la Basse-Zorn. "L'eau du robinet reste une eau saine à boire chez nous", continue l'élu. "On trouve seulement des traces de métabolites en quantité infime." Pour preuve, les résidus sont parfois mille fois inférieurs aux seuils sanitaires, qui matérialisent le risque pour la santé des consommateurs.

Denis Riedinger veut rassurer la population après la publication des analyses de l’ARS. © Radio France - Bastien Munch

"La France est le pays le plus exigeant à l'échelle européenne, sur ce critère de pollution de l'eau potable", assure Valérie Koch, responsable Métier Production Eau potable au SDEA, le syndicat des eaux et assainissement Alsace-Moselle. "Cette même eau qu'on pompe en Alsace, elle va jusqu'en Allemagne. Sauf que là-bas, comme ils n'ont pas les mêmes taux, cette eau est considérée comme conforme." Le SDEA espère que les habitants de la communauté de communes n'abandonneront pas l'eau du robinet pour l'eau en bouteilles, qui parfois est polluée avec des microplastiques.

Un plan d'action

Dans les trois ans couverts par l'arrêté dérogatoire, la collectivité de la Basse-Zorn doit se remettre en conformité et faire repasser ces résidus de pesticides sous les seuils réglementaires. Pour ce faire, le SDEA a monté un plan d'action en deux volets : une dimension curative à court terme et une dimension préventive à long terme. "On a plusieurs options sur la table dans les prochaines années", explique Estelle Burckel, directrice adjointe du SDEA. "D'abord, il faut faire des études pour voir dans quelle mesure on peut mélanger des eaux. Le simple mélange de ces eaux aux compositions différentes pourrait régler la situation."

L'impact sur la facture d'eau ne sera pas neutre. - Estelle Burckel, directrice adjointe du SDEA

"Ensuite, il faut voir si on peut modifier les conditions de pompage", continue la spécialiste. "Quand on pompe en nappes, on pourrait éventuellement pomper plus profondément pour avoir l'eau de la nappe qui n'est pas encore contaminée." Dernière option : traiter directement l'eau à la source et construire des usines de traitement. "On parle d'investissements de deux à trois millions d'euros pour mettre en place ces usines. Donc ça ne sera pas neutre comme impact sur la facture d'eau", prévient Estelle Burckel.

Voilà pour les solutions à court terme. Le syndicat des eaux Alsace-Moselle dévoile également son programme d'actions à long terme, par ailleurs déjà bien entamé. Depuis plusieurs années, un dialogue a été engagé avec les agriculteurs de la communauté de communes de la Basse-Zorn pour leur proposer des cultures qui ne nécessitent pas de pesticides dans les zones où la nappe phréatique est la plus perméable. Des actions dont les conséquences ne pourront pas être observées avant plusieurs dizaines d'années. Si aucune amélioration n'est observée dans trois ans, la communauté de communes peut demander un second arrêté dérogatoire.