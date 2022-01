L'arrivée d'une IRM et des travaux de rénovation aux urgences de l'hôpital du Blanc

Marbot Fauconneau, directrice des urgences de l'hôpital du Blanc (à gauche), Nicolas Grandchamp, cadre de santé (au centre) et Patrice Cron, responsable du service technique et sécurité (à droite)

L'hôpital du Blanc dans l'Indre fait peau neuve. Les urgences vont notamment être rénovées. Les travaux ont commencé le 10 janvier et devraient se terminer fin juillet. Tout est refait à neuf, du sol aux peintures. La circulation va également changer pour faciliter le parcours de soin et des boxes supplémentaires vont être ouverts. Actuellement, les urgences comptent six boxes, il y en aura bientôt huit. Coût des travaux : 300.000 euros.

Les travaux de rénovation des urgences de l'hôpital du Blanc ont déjà commencé © Radio France - Justine Claux

Fluidifier les urgences

Les travaux vont permettre d'améliorer la prise en charge des patients et de fluidifier les urgences, souvent saturées. "On s'est aperçus que certains patients attendaient sur des brancards, ce n'est pas l'idéal", admet Patrice Cron, responsable du service technique et sécurité. Une nouvelle zone d'accueil va permettre de trier les patients dès leur arrivée aux urgences. "Les patients qui seront vraiment considérés comme en urgence pourront aller directement dans les boxes, les autres iront en salle d'attente", précise-t-il.

Le diagnostic des patients à leur arrivée doit également permettre de traiter "les petites urgences beaucoup plus rapidement", afin d'augmenter la vitesse de prise en charge. Les urgences du Blanc enregistrent environ 8.000 passages chaque année. Les derniers travaux de rénovation remontent à 2010.

L'arrivée d'une IRM

L'hôpital sera également bientôt équipée d'une IRM. Les travaux doivent commencer cet été et se terminer en juillet 2023, le temps de réaliser les travaux nécessaires. Un bâtiment de 400 mètres carrés doit être construit pour accueillir spécialement l'équipement. Coût total : un peu plus de 3 millions d'euros, financé par l'ARS (l'Agence Régionale de Santé).

Jusqu'à présent, les patients du secteur blancois devaient faire une heure de route pour passer une IRM. "L'arrivée de cet appareil est une très bonne chose pour la prise en charge des patients, insiste Marbot Fauconneau, directrice des urgences de l'hôpital du Blanc. Ceux qui doivent subir une IRM ne seront plus transférés à Châteauroux ou à Poitiers".

L'IRM sera également mise à disposition des patient résidant dans le reste de l'Indre. "Ca permettra de fluidifier l'accès à l'IRM d'une manière territoriale, ça fait un équipement de plus sur le territoire de santé de l'Indre", conclut Marbot Fauconneau.