Des travaux pour agrandir le centre de santé de Vierzon et attirer des médecins

Le centre de santé de Vierzon va s'agrandir. Des travaux doivent démarrer à la mi-mars. L'objectif, c'est d'avoir plus de place pour pouvoir accueillir plus de médecins.

Le centre de santé de Vierzon voudrait attirer de nouveaux médecins. Dans cette optique, la structure engage des travaux d'agrandissement à partir de la mi-mars. En quatre ans d'existence, le centre a réussi à attirer des professionnels de santé, mais il aimerait encore en trouver d'autres, pour répondre à la demande toujours forte des citoyens, qui peinent souvent à trouver des professionnels de santé.

Un fonctionnement unique en France

Le centre de santé de Vierzon, qui est un groupement d'intérêt public, fonctionne sur un modèle inédit : les professionnels de santé qui y travaillent sont des médecins libéraux, mais ils sont salariés. C'est sans doute d'ailleurs l'une des raisons qui expliquent le succès de la structure. Ce revenu "assuré" aux professionnels de santé apporte une certaine forme de confort. Pour autant, ces derniers sont aussi en partie rémunérés en fonction de leur consultations (plus ils en font, plus ils sont payés). Ce modèle a permis au centre de santé de doubler son nombre de médecins traitants depuis son lancement il y a quatre ans. Ils sont aujourd'hui dix.

Ces professionnels de santé libéraux bénéficient en outre de services en commun : "dans une structure comme la nôtre, il est vrai qu'aujourd'hui le médecin se concentre automatiquement sur son activité médicale, il est déchargé de tout ce qui est organisationnel, de toutes les tâches administratives" détaille la directrice Virginie Poupat.

Le modèle du centre de santé de Vierzon intéresse d'autres territoires en France. Selon le maire de Vierzon, Nicolas Sansu, des échanges sont établis avec le Cotentin et l'Auvergne qui réfléchissent à dupliquer ce fonctionnement.

Une demande très forte

Depuis Septembre dernier, le centre de santé a attiré trois nouveaux médecins, qui ne sont pas tous à temps plein. Des spécialistes (kiné, dentiste, psychiatre, pédopsychiatre, pédiatre) sont également présents dans la structure. Là encore, un certain nombre d'entre eux travaillent en temps partiel. Au total, la structure regroupe une petite vingtaine de professionnels de santé. Après quatre ans d'existence, ce sont désormais 35 000 actes de santé, toutes pratiques confondues, qui sont effectués au centre de santé, qui fait office de médecin traitant pour près de 5 600 personnes.

On ne peut pas tout absorber - Nicolas Sansu

Malgré tout, cela ne permet pas de répondre à la demande des patients qui est très forte. "On sait que l'on a des départs à la retraite sur tout notre territoire régional, et particulièrement ici sur le territoire de Vierzonnais [deux médecins partent à la retraite en ce début d'année] (....) Ce sont 2 000 à 2 500 patients qui vont se retrouver sans médecin traitant. Aujourd'hui, en l'état actuel du nombre de médecins traitants, on ne peut pas absorber ce surcroit d'activité" alerte le maire de Vierzon, Nicolas Sansu. Ce dernier dénonce un manque d'engagement de la part de l'Etat pour lutter contre les déserts médicaux : "Les communes n'ont pas la compétence santé, et à mon avis n'ont pas forcément vocation à mettre en œuvre beaucoup de crédits pour pallier l'insuffisance de l'Etat. Parce qu'on est quand même sur un sujet qui normalement doit être géré par l'Agence régionale de santé, et le ministère de la Santé, qui est complétement en décrépitude, qui n'arrive pas à régler la question de l'accès aux soins sur des territoires comme les nôtres. Nous prenons le relais, mais je pense qu'il ne serait pas raisonnable que la ville de Vierzon le fasse en perdant beaucoup d'argent".

Pour pouvoir répondre au maximum à la demande des habitants, le Centre de santé va donc s'étendre. Ce sont près de 80 mètres carrés de plus qui vont s'ajouter à l'existant, avec l'idée de créer une salle d'attente de plus et deux cabinets médicaux.