Des unités mobiles de dépistage du Covid ouvrent dans le Finistère

Des unités mobiles de dépistage du Covid vont être créées, à partir du 7 août, dans le Finistère. Elles proposeront des dépistages gratuits, sans ordonnance et sans rendez-vous.

La Préfecture du Finistère a mis en place des unités mobiles de dépistage du Covid-19. L'idée des autorités, c'est "d'aller à la rencontre des habitants éloignés des laboratoires ou des drives de prélèvement et les inciter à se faire tester".

Elle poursuit : "ces unités mobiles vont s’installer chaque jour dans des communes différentes du Finistère qui enregistrent des afflux de population et qui se trouvent éloignées des points de prélèvement ou des drives existants". Les premières opérations seront lancées le 7 août, au Guilvinec.

Trois laboratoire assureront ces opérations de dépistage sans rendez-vous dans le Finistère. - Préfecture

Des véhicules avec des tentes et du matériel

Dans le détail, "des véhicules équipés de tentes et du matériel nécessaire, financés par l’Agence régionale de santé sont mis à disposition des laboratoires Cerballiance et Eurofins. L’un est affecté à la couverture du nord du Finistère et l’autre à la couverture du Sud Finistère. Les communes de Quimperlé communauté seront couvertes par le véhicule affecté au Laboratoire Biolor de Lorient".

Il s'agit de tests gratuits, sans ordonnance et sans rendez-vous.

En plus de ces points de rendez-vous déjà organisés, ces unités mobiles pourront également être mobilisées pour des opérations localisées de dépistage dans le cadre des enquêtes autour des cas de Covid avérés.