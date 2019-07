Comment rester écolo même en vacances (sans se prendre la tête)

"Vacances, j'oublie tout" disait la chanson. Pour les soucis et la routine : sage résolution. Mais pour la planète pas question. Pour nous aider à rester écolo sans trop de mal, il suffit de suivre les conseils de l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Toute l'année, on fait attention à la planète : on trie ses déchets, on ne gaspille pas la nourriture, on économise l'eau... Ce serait dommage de ne pas continuer en vacances. D'autant que l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rempli son sac de plage de bons conseils vert.

Concrètement qu'est-ce qu'on fait ?

Avant le départ, chez soi, on débranche tous les appareils électriques qu'on peut. C'est bon pour la planète. Et pour notre porte-monnaie. On fait aussi les valises les plus légères possibles. Plus les bagages sont lourds, plus ça pompe de carburant à la voiture ou à l'avion. Du coup on n'emporte pas de futurs déchets. Genre des lingettes. En revanche on prend son sac de courses en tissu pour les futures emplettes.

Une fois sur place, on y va mollo sur la clim' et on ne passe pas trois heures sous la douche. Pour la bronzette, on la joue efficace avec la crème solaire. On ne s'en badigeonne pas juste avant de faire trempette.

Très important aussi, on respecte la nature de son lieu de vacances. Donc à la plage, on fiche la paix aux dunes et à la campagne on reste sur les chemins balisés.

Et puis, pour grignoter on se régale de produits locaux et de saison. Et on utilise des vrais couverts, pas du plastique.

Et bien sûr, on ne laisse aucun déchet derrière soi. Et si on peut, on participe aussi aux nettoyages bénévoles des sites naturels.

