Des vaccinations au dernier moment pour certains Mayennais de plus de 65 ans

À partir du 15 décembre, les pass sanitaires des plus de 65 ans ayant effectué leur deuxième dose de vaccination contre le Covid-19 il y a plus de sept mois seront conditionnés à l'injection de la troisième dose. Et pour certains Mayennais retardataires, il faut trouver un rendez-vous, et vite.

"C'était limite oui, rit cette retraitée Mayennaise. Avec son époux, ils viennent depuis Pré-en-Paille se faire vacciner au centre de vaccination de Laval. S'ils ne se font pas vacciner dans les prochains jours, leurs deux pass sanitaires ne seront plus valables à partir du 15 décembre. Mon mari a eu sa deuxième dose en avril, et moi en mai. Quand j'ai appelé, on voulait me donner un rendez-vous en janvier, je leur ai dit que ce n'était pas possible." Ils ont finalement pu prendre un rendez-vous au dernier moment, un peu au frein à main.

À partir du 15 décembre, il faut une troisième dose pour les plus de 65 ans

En effet, à partir du 15 décembre, les pass sanitaires des plus de 65 ans qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de sept mois seront conditionnés à l'obtention d'une troisième dose du vaccin contre le Covid-19. Ils sont donc quelques Mayennais retardataires à tenter d'obtenir un rendez-vous ces derniers jours. "Et il le faut ce pass sanitaire pour sortir, explique Marie-Hélène, 73 ans, qui est elle aussi dans les derniers jours pour pouvoir faire sa troisième dose. On ne veut pas être confinés chez nous, et aussi, à l'approche des fêtes de Noël, il faut se protéger et protéger les autres aussi."

1 050 nouveaux rendez-vous ce samedi

Il y a eux les chanceux, donc, qui ont réussi à se faire vacciner à temps ... Et il y a les autres. Pour ceux-là, le centre de vaccination de Laval a décidé d'ouvrir 1050 rendez-vous supplémentaires le week-end du 11 décembre, et ils renouvellent l'opération ce samedi 18 décembre."Je pense qu'on arrivera à vacciner tout le monde à temps, ou au pire avec quelques jours de retard", se félicite le docteur Laurent Garcia, médecin responsable du centre de vaccination de Laval. Les autres peuvent toujours se rendre sans rendez-vous au centre de vaccination. Les plus de 65 ans sont prioritaires dans le cas où il y aurait des doses en trop à la fin de la journée de vaccination.