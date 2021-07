Des vaccinations contre le Covid-19 désormais possibles sans rendez-vous dans le Gard

Ouvrir au plus grand nombre de personnes la vaccination contre le Covid-19, ouvrir des créneaux sans rendez-vous. C'est désormais possible dans tous les centres de vaccination du Gard. Une initiative prise alors que les cas nouveaux de Covid-19 sont en augmentation en Europe depuis une semaine.

Sa faire vacciner contre le Covid-19 le plus vite possible pour avoir le rappel avant une éventuelle quatrième vague que de nombreux épidémiologistes prédisent déjà. C'est un appel lancé par le gouvernement comme par de nombreux médecins. Pour faciliter l’accès à la vaccination, il est désormais possible de se présenter sans rendez-vous dans certains centres de vaccination du Gard. La préfecture du Gard vient de détailler les lieux qui offrent cette possibilité :

- Aigues-Mortes : salle Flamingo, rue des Marchands. Du lundi au vendredi de 15 heures à 17 heures

- Alès : salle multisport 1, complexe sportif de la Prairie, 177 chemin des Sports. Du lundi au vendredi de 9 heures à 10 heures et de 14 heures à 15 heures

- Bagnols-Sur-Cèze : salle municipale Léo Lagrange, gymnase des Eyrieux. Du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures

- Bellegarde : salle des Cigales, rue des Clairettes. Du lundi au samedi de 16 heures à 17 heures

- Nîmes : CHU Carémeau, salle de réunion du plan Blanc – Hall 1 - niveau 3, rue du professeur Debré. Tous les jours de 11 heures à 15 heures

- Pont-Saint-Esprit : salle polyvalente Cazerne, boulevard Gambetta. Du lundi au vendredi de 16 heures à 17 heures 30

- Uzès : salle polyvalente, place de l’Évêché. Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures

- Le Vigan : hôpital du Vigan. Tous les jeudis sauf le 15 juillet. De 15 heures à 17 heures

- Les Angles : Forum des Angles. Du lundi au vendredi de 16 heures à 17 heure