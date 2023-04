Des vétérinaires de Dordogne vivent un mal-être à cause d'une surcharge de travail

Estelle Blanchet a pris une semaine de congés pour (enfin) se reposer. Pourtant, elle viendra quand même à son cabinet mardi, mercredi et vendredi. La vétérinaire de Mussidan a un rythme de travail effréné. Elle exerce une profession dont les facteurs de stress sont multiples. En mai 2022, une étude de l'ordre des vétérinaires dressait un constat alarmant. Touchés par un mal-être, les vétérinaires se suicident trois à quatre fois plus que la population en générale.

"Il peut y avoir des journées très calme et trois visites tombent à 19 heures", précise Estelle. Mais la gérante du cabinet enchaîne surtout les astreintes de nuit où elle doit répondre au téléphone et se déplacer en cas d'urgence. Son record : neuf urgences en une seule nuit dont trois à 40 kilomètres. Les vétérinaires se font de plus en plus rares en zone rurale, donc ils couvrent de larges secteurs. En Dordogne, il y a environ 140 vétérinaires. Mais seulement une quinzaine exerce en activité mixte et en zone rurale.

Plusieurs facteurs de stress

Estelle s'occupe à la fois des animaux d'élevages et des animaux de compagnie. Ce matin, elle s'empare de son pistolet pour vacciner 37 veaux chez un éleveur à Grignols. De retour au cabinet, l'équipe doit s'occuper d'une chatte victime d'une tumeur. C'est Alexandra, l'une des salariées d'Estelle qui l'opère. Vétérinaire depuis cinq ans, elle est l'une des rares jeunes qui n'a pas abandonné le métier : "C'est bon, j'ai passé la période de crise, rigole-t-elle, il y en a beaucoup qui arrête deux ou trois ans après l'école".

Tenir malgré le stress. Celui-ci provient du temps de travail bien-sûr, mais aussi d'une charge émotionnelle importante. "C'est un métier où on est beaucoup dans l'empathie, confie Estelle, après une euthanasie par exemple, c'est régulier qu'on aille verser notre larme dans un coin".

Autre facteur, la relation avec les propriétaires d'animaux qui est parfois tendu. Estelle se souvient d'un homme, qui n'était pas un client de son cabinet. "Je lui ai dit que je n'avais pas le temps de m'occuper de son chien pendant la nuit, il n'était pas mourant. Il m'a raccroché au nez avant que je lui donne des conseils puis m'a menacé sur les réseaux sociaux". Le lendemain, l'homme l'a attendu devant son lieu de travail.

"Je me voyais partir dans le fossé"

La fatigue s'est accumulée pour la vétérinaire. Jusqu'à un énième déplacement en voiture. "Je me voyais partir dans le fossé. Je me disais que c'était la seule solution, je me répétais : "Tu vas tout droit et ça ira mieux"". Des idées suicidaires comme en ont de nombreux vétérinaires.

Diane Liénasson, vétérinaire équin installé depuis septembre en Dordogne, a justement changé sa façon de travailler pour se protéger. "J'ai identité les facteurs qui font péter un plomb quand j'étais en clinique canine à Orléans. C'était l'usine, j'enchaînais les consultations", déclare celle qui ne prenait plus aucun plaisir à venir travailler. Elle s'est donc spécialisée dans ce qu'elle préfère et est devenue indépendante. "Je ne veux pas rater les moments important avec ma fille, comme sa première sortie en vélo. Je met ma famille en priorité", explique-t-elle.

Les deux vétérinaires avaient remplis le questionnaire de l'étude réalisée l'année dernière sur ce mal-être. Elles n'avaient pas été surprises des résultats.