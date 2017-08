Des victimes girondines de l'implant contraceptif Essure lancent une action de groupe contre les laboratoires Bayer

Maux de tête, douleurs articulaires, perte de mémoire : une quarantaine de femmes en Gironde se disent victimes des effets indésirables de l'implant contraceptif Essure. Ce petit ressort en métal est présenté comme une alternative à la pilule et à la ligature des trompes.

Comme beaucoup de femmes qui ont la quarantaine, Odile a déjà deux enfants. Elle sait qu'elle n'en veut pas d'autres. En 2016, elle fait part à son médecin de son souhait de se faire ligaturer les trompes, car elle veut arrêter de prendre des hormones avec la pilule. Son médecin lui propose une alternative : l'implant contraceptif Essure.

Ce petit ressort composé de plusieurs métaux est posé au niveau des trompes, la plupart du temps sans anesthésie générale : "C'est simple en 30 minutes c'est fait et normalement après c'est ok".

"Je ne pouvais même plus faire mes courses"

Mais très vite après la pose, la vie d'Odile tourne au cauchemar. "Trois mois après j'ai commencé à avoir des maux de tête, des douleurs articulaires, j'ai ressenti une fatigue écrasante. Je n'arrivais même plus à faire mes courses et à tenir mon chariot".

Son corps rejette le dispositif car elle est allergique à l'un des métaux présents dans l'implant. Sauf que son médecin ne l'aurait pas prévenu et ne lui aurait fait aucun test d'allergie avant la pose. Valérie, qui a voulu se faire stériliser pour les mêmes raisons qu'Odile a également fait un rejet : "Ma vie est devenu un enfer".

Pendant 5 longues années, elle va de médecins en médecins, personne ne trouve la raison de ses maux. "Vu que les médecins ne me croyaient pas, ma famille ne me croyait pas, mon couple battait de l'aile et je me suis retrouvée en dépression", témoigne-t-elle.

Aucun diagnostic d'allergie

A cause de sa perte de concentration et ses problèmes de mémoire, elle ne peut plus exercer son métier d'aide-soignante. Elle reprend ses études en BTS mais échoue. Son couple est en instance de divorce. Elle perd 23 kg et fait un burn-out. Jusqu'au jour où elle entend un témoignage à la télé. Valérie reconnaît ses symptômes. Elle fait le lien avec Essure. Son médecin lui fait des tests allergiques. Le diagnostic est sans appel : elle est allergique à trois des métaux présents dans l'implant.

Aujourd'hui Valérie essaye de sauver son couple et prévoit de se faire retirer l'implant très rapidement. Odile, directrice dans un centre socio-culturel ne peut plus exercer ses fonctions et pense mettre des mois avant que son corps rejette tous les métaux : "on nous a injectés du poison dans le sang", condamne-t-elle.

"Du poison dans le sang"

En Gironde, elle sont une quarantaine à se battre pour faire reconnaître leur statut de victimes. Avec les autres "résistantes" en France regroupées au sein de l'association Resist, elles vont porter une action de groupe courant septembre au niveau national contre le laboratoire Bayer qui commercialise ce dispositif.

"Nous ce qu'on veut c'est être reconnues comme victimes et surtout que l'implant soit interdit à la vente", précisent-elles.