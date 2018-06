Aubenas, France

C'est une petite révolution qui vient d'arriver au service pédiatrie de l'hôpital d'Aubenas, pour le bien-être des enfants malades. Trois voiturettes, deux électriques, une à pédales, ont été offertes par l'entreprise Drone Ardèche, basée à Vesseaux. Les jeunes patients vont pouvoir conduire eux-mêmes les petits bolides jusqu'au bloc opératoire. Ou avant de passer un examen comme une radio, un scanner ou une prise de sang.

Moins de stress pour les enfants

"Une voiturette, c'est tellement plus ludique qu'un brancard ou une chaise roulante", explique Paul Mathon, PDG de Drone Ardèche et généreux donateur, qui s'est inspiré de l'initiative d'un collègue en Bretagne. "L'hôpital je connais bien, j'y suis sensible. Plus jeune, j'y ai passé pas mal de temps à cause d'un accident de hockey", poursuit Paul Mathon.

Une voiturette avec des phares qui s'allument...Aussitôt essayée, aussitôt adoptée! © Radio France - Elodie Vergelati

L'objectif, c'est de dédramatiser l'univers de l'hôpital, et d'apaiser les enfants malades avant tout acte médical. "Non seulement ça peut déstresser les enfants mais aussi leurs parents", précise Nathalie Nourra, cadre de la maternité et du service pédiatrie de l'hôpital d'Aubenas.

Les voiturettes vont aussi permettre d'éviter le recours aux tranquillisants chimiques. "On le fait déjà avec les enfants en utilisant l'acupuncture ou encore la sophrologie quand c'est nécessaire. Avec les voiturettes, on est dans la même logique", conclut Nathalie Nourra.