Des tests au Covid-19 proposés à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, une première

La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus n'est toujours pas arrivée en France mais les autorités anticipent. Pour éviter que la situation ne s'aggrave comme en Mayenne, l'ARS (Agence Régionale de Santé) d'Occitanie en lien avec le CHU met en place des tests à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Depuis ce jeudi 16 juillet, une campagne de prévention est lancée à l'aéroport. Les voyageurs arrivant de Turquie et d'Algérie, où la circulation du virus reste importante, peuvent se faire dépister à la sortie de leur vol. À défaut de le faire sur place, ils peuvent également obtenir une ordonnance pour se faire tester dans les cabinets de ville.

"On attend des mesures plus contraignantes au sein des aéroports." Benoit Ricaut-Larose

Plus globalement, les autorisés craignent les retours de pays étrangers explique Benoit Ricaut-Larose directeur adjoint du premier recours à l'ARS d'Occitanie : "Il y a une inquiétude de manière générale sur les retours de pays étrangers, Europe, Angleterre, Etats-Unis où l'épidémie n'est pas encore au pic. On attend des mesures plus contraignantes au sein des aéroports en terme de mesures et de capacités de dépistages".

Contrairement à la Mayenne classée en vulnérabilité élevée, la situation est stable en Occitanie même si de nouveaux cas sont encore enregistrés. La semaine dernière, un cluster intra-familial a été identifié à Toulouse. Une mère de famille, revenant d'Algérie, a contaminé ses trois enfants. Une de ses filles travaillant à l'Oncopole a contaminé trois de ses collèges. Aucun de ces cas ne présente, à ce jour, de gravité.