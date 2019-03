Monoprix rappelle des wraps et des clubs sandwichs possiblement contaminés à la Listeria

La chaîne Monoprix a décidé de rappeler des wraps avocat et des clubs sandwichs au poulet à cause d'une possible contamination à la listeria indique la DGCCRF ce mardi.

Monoprix rappelle des clubs sandwichs au poulet à cause d'une possible contamination à la listeria

Des wraps avocat crudités et des clubs poulet avocat : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) indique ce mardi que Monoprix rappelle ces deux produits à cause de la présence possible de Listeria monocytogenes. Il s'agit d'une mesure de précaution.

Les produits concernés sont les suivants :

- wrap avocat crudités galette à l’épinard 175g, date limite de consommation : 09/03/2019 10/03/2019 11/03/2019

- club poulet avocat crudités piment 155g, date limite de consommation : 09/03/2019 10/03/2019 11/03/2019

➡ Consultez l'avis de rappel sur le site de la DGCCRF

Ne pas consommer et rapporter les produits

Les produits ont été retirés de la commercialisation, mais certains ont cependant été commercialisés avant la mesure du retrait, indique Monoprix. Il est demandé aux consommateurs de ne pas les manger et de le rapporter au point de vente où ils ont été achetés.

Si vous avez consommé ces produits et souffrez de fièvre ou de maux de tête, il est conseillé de consulter votre médecin traitant en lui signalant cette consommation. Monoprix a mis en place un numéro vert gratuit pour toutes questions à ce sujet : 0800.08.4000.