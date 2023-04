"Désengorger les urgences d'ici fin 2024", la promesse d'E.Macron ne convainc pas les soignants en Mayenne

À l'occasion de son allocution télévisée hier soir, Emmanuel Macron a promis de "désengorger tous les services d’urgence" d’ici fin 2024. Un objectif a priori inatteignable, selon des soignants en Mayenne. À Laval, jusqu'à la fin de ce mois d'avril, les urgences de Laval subiront des fermetures quasi-permanente s la nuit.

"Des belles paroles, mais aucun acte derrière"

Infirmier au centre hospitalier de Laval, mais aussi syndiqué chez Force Ouvrière, Maxime Lebigot a bondi de sa chaise lundi soir, lorsqu'il a entendu les mots d'Emmanuel Macron : "Comment veut-il désengorger les urgences alors qu'on manque de lits dans nos hôpitaux ? On manque de lits par manque de médecins. Donc comment va t-il faire pour rouvrir des lits d'ici un an et demi sans avoir de nouveaux médecins et sans former de nouveaux collègues infirmiers ou aides soignants ?", s'interroge-t-il.

À part le caractère impossible de cet objectif, Maxime Lebigot dénonce un aspect mensonger : "Malheureusement, avec le président Macron, on est habitué à avoir des belles paroles mais aucun acte derrière. On a encore en tête la promesse des 600 .000 Français sans médecin traitant en affections de longue durée [en situation de maladie chronique, ndlr]. Il avait promis que ces 600.000 patients auraient un médecin d'ici la fin de l'année et regardez où on en est aujourd'hui", déplore-t-il.

Thome Masset, un jeune médecin interne au centre hospitalier de Laval ne peut s'empêcher de rigoler quand il entend cette phrase du président : "Déjà, les urgences n'ont pas fermé parce qu'elles sont trop engorgées, elles sont fermées parce qu'il n'y a pas de médecins. Donc, les quelques jours où elles sont ouvertes, par définition, elles ne sont vraiment pas adaptées pour recevoir autant de monde d'un coup. Après, on le souhaite qu'Emmanuel Macron réussisse d'ici 2024 a reglé le soucis, mais personnellement, ça me semble surréaliste de régler un problème vieux de 30 ans en seulement un an et demi."