Désert médical : 30% des patients mayennais se font soigner dans d'autres départements de l'Ouest

Le phénomène n'est pas nouveau mais il augmente. En raison de la pénurie de médecins généralistes et de spécialistes, de plus en plus de Mayennais consultent et se font soigner au Mans, à Angers, à Rennes. Un taux de fuite estimé à 30%.

Près d'un tiers des Mayennais vont se faire soigner hors du département, surtout pour consulter un spécialiste. Ce phénomène est nommé le taux de fuite.

Des patients qui font des dizaines et des dizaines de kilomètres en voiture ou qui prennent le train pour une consultation, une opération, ça n'étonne franchement pas Luc Duquesnel, médecin généraliste à Mayenne et président du syndicat CSMF : "j'ai des patients qui ont un chirurgien-dentiste basé à Paris. C'est un phénomène qui a toujours existé mais qui a augmenté et c'est par rapport aux délais de rendez-vous qu'on peut avoir avec certaines spécialités, en Mayenne, et ça s'aggrave d'autant plus que le nombre de spécialistes diminue, ce qui n'est pas le cas autour de notre département".

Ce taux de fuite est également dû à l'hyperspécialisation dans certains domaines du soin comme la cardiologie par exemple, une expertise qui n'existe pas à l'échelon mayennais.

Comment freiner ce phénomène ? Luc Duquesnel estime que l'une des solutions serait que les médecins et les spécialistes modifient leur organisation professionnelle en embauchant un ou une assistant(e) médical(e) : "on doit se poser la question de savoir comment on peut prendre en charge, sans travailler plus, on fait déjà 70 heures par semaine, 20% de patients en plus et répondre aux urgences afin de ne pas encombrer les services hospitaliers". D'après le médecin mayennais, si la moitié de ses consoeurs et confrères embauchaient un assistant médical à temps plein, il n'y aurait plus aucun patient Mayennais sans médecin traitant ou spécialiste, une réponse efficace à l'énorme problématique du désert médical.