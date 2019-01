Désert médical : à Beaulieu-sur-Oudon les habitants vont se soigner ... en Ille-et-Vilaine

Beaulieu-sur-Oudon, France

La nouvelle proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux, à l'initiative du député mayennais Guillaume Garot, passera devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale le 23 février et sera examinée dans l’hémicycle le 31 janvier. Ce texte prévoit d'interdire l'installation de médecins libéraux dans les territoires qui ne sont pas en déficit. L'an dernier, un premier texte avait été retoqué par la majorité LREM.

La Mayenne est le troisième désert médical de France. Les exemples de communes en mal de médecins ne manquent malheureusement pas. À Beaulieu-sur-Oudon des habitants, vont se soigner en Ille-et-Vilaine. C''est le cas de Michel, Belloudoniens depuis toujours. Et quand il doit aller à l'hôpital, le patient se déplace à Vitré. Des médecins autour de sa commune Michel en a vu, mais c'est du passé. "On en avait un à Montjean à trois kilomètres mais c'est fini. Il s'est déplacé sur le pôle de Loiron. À Méral aussi il y en avait un" énumère-t-il. Du coup on part se soigner au Pertre dans le 35 et ce n'est pas si loin c'est vrai : cinq kilomètres.

Pour Henri, 83 ans, il est grand temps d'inciter les médecins à s'installer en milieu rural. "Les docteurs ont quand même les moyens de s'installer dans des cantons non ? Ils ont des moyens de locomotion" s'interroge l'octogénaire. Dans le village, se soigner rime souvent avec système D. "J'essaie d'acheter des médicaments en pharmacie ou je regarde ce que j'ai à la maison. Ce n’est pas de l'automédication mais presque" opine Anita, dix ans qu'elle vit à Beaulieu-sur-Oudon.

Unité politique

L'an dernier la député de la majorité Géraldine Bannier, mayennaise, n'avait pas voté le texte de son collègue Guillaume Garot visant à réguler l'installation des médecins en milieu rural. L'enjeu autour de ce sujet doit dépasser les clivages politiques d'après Maxime Le Bigot, le président de l'Association de Citoyens contre les déserts médicaux. Ce dernier a été auditionné ce mercredi 16 janvier à l'Assemblée nationale avec France Asso Santé et UFC Que Choisir.