Désert médical dans l'Indre : un accord pour faciliter les stages des étudiants en médecine

Frédérique Gerbaud, sénatrice LR, et François Avisseau, conseiller départemental socialiste, ont travaillé ensemble pour obtenir un accord pour faciliter les stages des étudiants en médecine qui étudient à la face de Limoges et ont un projet d'installation dans l'Indre.

C'est une avancée qui va faciliter l'installation de jeunes médecins dans l'Indre. Face à la problématique de la désertification médicale, deux élus berrichons ont travaillé ensemble pour faire avancer l'offre de soins pour les habitants du département. Frédérique Gerbaud, sénatrice LR de l'Indre, et François Avisseau, conseiller départemental socialiste, annoncent qu'ils ont obtenu un accord important.

Ils ont fait le constat que beaucoup de jeunes Indriens partent à Limoges pour faire leurs études de médecine. L'usage est donc pour eux de faire leurs stages de troisième cycle (à l'hôpital public et en médecine générale) dans la région Nouvelle-Aquitaine. Or, ces stages professionnalisants, sont souvent la première étape vers une installation. Pour les jeunes qui ont donc le projet de venir s'installer dans l'Indre, il serait préférable qu'ils viennent faire leurs stages dans le département (qui est sous l'égide de la faculté de médecine de Tours).

François Avisseau et Frédérique Gerbaud. © Radio France - Émeline Ferry

Les deux élus annoncent, ce vendredi 26 novembre, qu'ils ont obtenu des rendez-vous avec les doyens des facultés de Limoges et de Tours et qu'ils sont parvenus à un accord. "On a obtenu une souplesse", précise François Avisseau, qui est également doyen de la faculté de lettres de Limoges. Cette dérogation existait déjà mais était méconnue, et donc pas utilisée. "On vient de débloquer un levier", ajoute Frédérique Gerbaud.

Il faut désormais l'accord de l'ARS et identifier les étudiants concernés à la faculté de Limoges, mais la démarche est en très très bonne voie, estiment Frédérique Gerbaud et François Avisseau. "On s'entend très bien, confirme Pierre-Yves Robert, doyen de la faculté de médecine de Limoges. Châteauroux-Tours, c'est presque deux heures de route, alors que Châteauroux-Limoges, c'est un peu plus d'une heure. On comprend que ce soit plus simple pour les étudiants. On va travailler en bonne intelligence".

Des sensibilités politiques divergentes

Malgré leurs divergences politiques, les deux élus ont choisi de s'associer pour mener ce combat. "Nous partageons la même vision, c'est-à-dire le fait que ce dossier de la santé publique, comme beaucoup d'autres, ne doit pas être un dossier au regard partisan, mais une action collective, estime Frédérique Gerbaud. Il faut simplement prendre son bâton de pèlerin et aller taper aux bonnes portes".

Pour aller plus loin sur cette problématique, François Avisseau sera l'invité de France Bleu Berry ce lundi 29 novembre à 7h45.

Bientôt des renforts en cardio et gynéco à l'hôpital du Blanc

Frédérique Gerbaud et François Avisseau annoncent qu'ils ont également engagé une discussion avec le doyen de la faculté de médecine de Tours pour obtenir des renforts en cardiologie et en gynécologie médicale à l'hôpital du Blanc. "Nous sommes en train d'organiser une réunion en janvier", confirme Patrice Diot, doyen de la faculté de médecine de Tours.