Désert médical dans le Loiret : "une mise en danger" des habitants pour le président du département

Face au désert médical dans le Loiret et un quart de la population sans médecin traitant, Marc Gaudet, président du département, demande une réaction urgente des décisionnaires. Il fait partie des signataires de la lettre envoyée au Premier ministre pour alerter sur la situation.

"Il ne faut pas faire de la gesticulation, il faut agir." les mots de Marc Gaudet, président du département du Loiret : "Je souhaite vivement que dès le mois de septembre des solutions soient mises en oeuvre".

Réaction suite à la lettre d'une trentaine de parlementaires et de présidents de collectivité en Centre-Val de Loire, dont il fait partie, au Premier ministre Jean Castex "pour l'accès aux soins de tous les habitants". Un courrier qui avait surpris par son caractère trans partisan, et signé de différents bords politiques.

La crainte de conséquences judiciaires

L'élu va même plus loin, en parlant d'une "mise en danger" des habitants. Un quart n'a pas de médecin traitant. L'élu craint des conséquences judiciaires : "Si vraiment la situation perdure ainsi on peut imaginer qu'un jour les gens demandent des comptes".

"Ça fait des années qu'on dénonce ce manque de médecins formés à Tours" rappelle-t-il, estimant que l'absence de CHU dans la métropole Orléanaise est un "non sens".

Une pétition lancée par les médecins urgentistes

Dans la lettre, l'ouverture du numerus clausus est notamment demandée, pour former 200 médecins de plus chaque année en Centre-Val de Loire. "C'est un cri du coeur de la population Loirétaine et des élus qui s'en font le relais" conclut Marc Gaudet.

Après le courrier, une pétition lancée par les médecins urgentistes du département. Marc Gaudet souhaite mobiliser tous les maires du Loiret pour la diffuser. Il espère qu'elle réunisse plusieurs dizaines de milliers de signatures et forcer les décisionnaires à réagir.