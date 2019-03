Désert médical : en Corrèze, près d'un médecin sur deux, récemment installé, a obtenu son diplôme à l'étranger

Masseret, France

Le projet de loi santé est en discussion à l'Assemblée Nationale. Il est débattu depuis hier lundi. Le texte propose notamment des mesures pour en finir avec les déserts médicaux.

Pour combler les trous, comme en Corrèze, on fait appel aujourd'hui à des médecins étrangers. Selon un rapport du conseil national de l'Ordre, et c'est un chiffre qui interpelle, près d'un médecin sur deux, qui s'est récemment installé dans le département, n'a pas obtenu son diplôme en France. Dans le détail 20% ont passé un diplôme dans un pays de l'Union Européenne, 25% hors UE.

Ce sont les docteurs roumains les plus nombreux explique Marcel Lewin, le président du conseil de l'Ordre en Corrèze : "ces médecins participent de façon active et absolument nécessaire au bon fonctionnement des hôpitaux. En médecine générale, ce sont essentiellement des médecins roumains. Et du coup, on déshabille Paul pour habiller Pierre. En Roumanie aussi ils ont des soucis de désert médical. Mais un généraliste roumain va davantage gagner d'argent en France, chez lui son salaire est très inférieur à ce qu'il peut espérer ici. C'est comme pour les joueurs de football, il y a des agents qui prospectent, suite à des demandes de cliniques, d'hôpitaux ou de collectivités, et vont chercher des médecins étrangers pour combler le désert médical".

En Haute-Vienne, selon le document du conseil national de l'Ordre, 9 médecins sur 10, récemment installés, ont, eux, un diplôme passé en France.

Pour régler ce gros problème de désertification, l'obligation d'installation n'est-elle pas la bonne solution ? Non répond Marcel Lewin. Lui propose de former différemment les étudiants en médecine. Il explique que les stages, pendant le cursus, sont essentiellement réalisés à l'hôpital. Il faudrait faire découvrir à ces futurs praticiens la médecine de ville et de campagne.

