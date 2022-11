Désert médical : en Mayenne, la médecine du travail fait face à d'importantes difficultés

C'est le grand bazar à la médecine du travail du département. Chez Santé au travail en Mayenne, il n'y a plus que sept médecins contre 34 en 2004. La SATM n'échappe pas au phénomène de désertification médicale. Résultat : des salariés ne peuvent pas honorer leur rendez-vous de contrôle et la médecine du travail ne peut pas tout le temps rendre visite à un salarié en arrêt maladie.

"Il y a de la lassitude de la part de nos équipes qui sont en permanence obligées de refuser des rendez-vous, ou plutôt de ne pas pouvoir répondre à la demande des entreprises. C'est quelque chose d'absolument terrible quand c'est vécu au quotidien. Pour les adhérents, c'est à dire les entreprises c'est la même chose : une lassitude parce que les visites de reprise, après un arrêt de travail ne sont pas faites en temps et en heure__. Et puis normalement, on devrait être beaucoup plus dans la prévention, c'est à dire se rendre dans les entreprises mais aujourd'hui, on en est incapables" explique la présidente.

La présidente de la médecine du travail en Mayenne veut croire en une amélioration du service dans les prochains mois. Béatrice Racine a recruté une directrice générale en septembre. Elle est chargée de réorganiser le service et de tenter de recruter des nouveaux médecins. Depuis le 2 novembre, un nouveau médecin est arrivé dans le secteur de Château-Gontier-sur-Mayenne. Le recrutement d'autres soignants à titre temporaire est envisagé.