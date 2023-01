Désert médical : la mairie d'Olliergues recrute des médecins et les patients affluent

C'est un soulagement pour les habitants d'Olliergues et des alentours, depuis le 2 janvier, le centre de santé municipal a ouvert ses portes et la salle d'attente ne désemplit pas. Les patients viennent du village du Puy-de-Dôme mais aussi des communes situées entre Courpière et Ambert. Cette offre médicale en territoire rural vient à point nommé pour des habitants auparavant obligés de faire des dizaines de kilomètres pour consulter un médecin. C'est le cas de Nadine : "Moi je vais encore à Riom chez mon médecin, mais je vais laisser Riom et venir ici, c'est plus près".

Une première dans le Puy-de-Dôme

Sur place, c'est la docteure Céline Preux qui assure les consultations trois jours par semaine. Elle est épaulée par une assistante médicale, Mélanie Subert, auparavant infirmière dans un établissement clermontois. Son rôle ? Accueillir les patients, assurer la facturation mais aussi épauler le médecin lors des consultations. "On est au plus près de la population, assure Mélanie Subert. On se sent bien plus utile et on est bien plus reconnu [que dans un établissement de santé plus important]". A partir du mois ce septembre le docteur Jullien viendra compléter l'équipe et consultera deux jours par semaine. Tous les personnels du centre de santé sont salariés de la mairie, qui gère tout le côté administratif. Les médecins se concentrent à 100% sur les tâches médicales.

"C'est la mairie qui se charge de tout" - Arnaud Provenchère, maire d'Olliergues

"C'est la mairie qui se charge de tout, résume le maire Arnaud Provenchère. Le bâtiment, le matériel, l'informatique, de créer des contrats avec Doctolib , d'embaucher et de salarier toutes les personnes qui travaillent dans la structure… Ca va du ménage aux docteurs". Arnaud Provenchère mène ce projet d'un centre de santé municipal depuis une dizaine de mois, après l'échec du recrutement d'un médecin libéral.

Les murs du centre appartiennent à la mairie. 60.000 euros ont été investis pour la réfection et l'équipement du lieu. Un investissement minime, qui compense un coût de fonctionnement qui peut être important. En plus des docteurs Preux et Jullien, la mairie est à la recherche d'un troisième médecin pour compléter l'équipe du centre de soin municipal.

Les horaires d'ouvertures :

En semaine paires :

Lundi 8h15-17h30

Vendredi 8h15-17h30

Samedi 8h-12h15.

En semaines impaires :

Lundi 8h15-17h30

mercredi 8h15-17h30

vendredi 8h15-17h30.

Consultations uniquement sur rendez-vous via le site Doctolib .