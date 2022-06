Désert médical : le député réélu Yannick Favennec se trompe une fois de plus selon un syndicat de médecins

Yannick Favennec, réélu député de la 3e circonscription de la Mayenne dès le 1er tour des législatives avec 57% des suffrages exprimés, pense déjà aux prochains combats parlementaires à mener à l'Assemblée Nationale. Elu d'un territoire qui souffre d'un manque de professionnels de santé, il a annoncé, sur France Bleu Mayenne, qu'il déposerait très vite une nouvelle proposition de loi afin de réguler l'installation des médecins dans les déserts médicaux.

En novembre 2021, le député centriste avait déposé une proposition de loi allant dans ce sens. Le texte proposait d'obliger les jeunes médecins à exercer pendant 3 ans dans une zone sous-dotée, ce qui lui avait valu de nombreuses critiques.

Cette nouvelle prise de parole n'est pas passé inaperçue. Le docteur Jérôme Marty, président du syndicat UFML, l'Union Française pour une Médecine Libre, estime que la contrainte n'est pas une solution : "le problème ce n'est pas que ça nous choque, le problème c'est que c'est impossible. On ne peut pas faire croire aux gens qu'obliger les médecins à s'installer serait une solution. C'est pour ça d'ailleurs que les politiques raisonnables repoussent ce type de projet funeste. Dans les pays où ça a été mis en place, ça a été un échec. En France ça ne peut pas fonctionner. Ceux qui ont cette lecture ont juste 20 ou 25 ans de retard. Si les médecins ne s'installent pas, ce sont les conséquences des politiques qui ont été menées. Il faut d'abord s'intéresser aux causes, travailler sur les causes et savoir pourquoi les choses se sont dégradées dans de nombreux territoires" a détaillé ce professionnel de santé qui s'est fait connaître du grand public pendant la crise sanitaire de la Covid.