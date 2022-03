Désert médical : le parc naturel régional de la Brenne lance un projet pour faire venir de jeunes médecins

La santé est au cœur des actions du parc naturel régional (PNR) de la Brenne. Il regroupe 51 communes et 33 000 habitants. Les élus du syndicats lancent plusieurs projets pour revitaliser le territoire, notamment dans le domaine de la santé. Mercredi et jeudi le président de la Fédération des parcs naturels régionaux Michaël Weber est en visite dans la Brenne. L'occasion de lui présenter les programmes phares du parc de la Brenne.

L'un des projets du PNR est d'accompagner de jeunes médecins en Brenne pour lutter contre la désertification médicale en milieu rural. Il faut "leur faire découvrir le territoire" explique Laurent Laroche, le président du PNR. "Il y a des écoles, des collèges, des lycées, des services, des maisons France-Service."

Essayez le territoire et vous l'adopterez

Un kit sera donné aux nouveaux arrivants, des apéros et des rencontres seront organisés avec des médecins libéraux ou ceux de l'hôpital du Blanc. Un forum pour les nouveaux arrivants doit être organisé à l'automne prochain. Le projet fait partie du programme européen Leader.

Le PNR est aussi lauréat de la campagne nationale des "1000 premiers jours" et accompagne les parents au début de la vie de l'enfant par divers ateliers. "Pour ce qui est de l'accompagnement de la santé et de la réflexion qui est menée sur la thématique de la santé, c'est sans doute le parc qui va le plus loin", affirme Michael Weber, le président de la Fédération des parcs régionaux. "Si je suis venu dans le parc de la Brenne, c'est pour montrer que chaque territoire a une spécificité et que cette spécificité a vocation à essaimer dans les autres territoires." La France compte 58 parcs naturels régionaux.