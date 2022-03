Désert médical : ouverture d'un service médical de proximité à Saint-Pierre-la-Cour et Le Genest-Saint-Isle

Afin de lutter contre la désertification médicale, un nouveau service médical de proximité ouvrira le 4 avril sur les communes de Saint-Pierre-la-Cour et Le Genest-Saint-Isle et proposera des consultations aux habitants sans médecin traitant.

C'est une bonne nouvelle pour les habitants de l'ouest de l'agglomération de Laval. A partir du 4 avril, plusieurs médecins vont investir les communes du Genest-Saint-Isle et de Saint-Pierre-la-Cour, dans le cadre de la création d'un nouveau Service Médical de Proximité (SMP). Ces jeunes généralistes ou praticiens retraités, à temps partiel, sont employés par le groupe VYV. Sur ce territoire, plus de 24% des patients n'ont pas de médecin traitant contre 11% au niveau national.

"Cette équipe devrait assurer 19.000 consultations et permettra l'accès à un médecin pour 5.000 patients sans solution", explique dans un communiqué Laval Agglo qui, afin que le projet réussisse, a travaillé avec la Région Pays de la Loire, le Conseil départemental et les communes de l'Ouest de l'agglomération. Ce SMP est une expérimentation d'un an "visant à prendre les situations urgentes" qui a pour but d'encourager de jeunes médecins à s'installer dans ce coin de la Mayenne à l'issue de la période de test.

Le SMP sera implanté au 5 rue des Genêts à Saint-Pierre-la-Cour et au 1 bis, route d'Olivet au Genest-Saint-Isle. Les consultations seront assurées du lundi au vendredi de 8h à 20h. Un numéro de téléphonique unique sera mis à la disposition des habitants pour la prise de rendez-vous.