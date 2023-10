Désertification médicale : cette maison de santé, près de Fougères, est prise d'assaut

A 8h30 ce mardi 3 octobre 2023, 25 personnes attendent devant la maison de santé de Louvigné-du-Désert, près de Fougères. Avec l'arrivée de l'automne, les files d'attente s'allongent depuis la mi-septembre. Les patients peuvent attendre 2 à 3 heures avant une consultation. Deux médecins y travaillent mais ce centre regroupe aussi des infirmiers, des ostéopathes, une orthophoniste notamment. Particularité, ces généralistes sont salariés de l'hôpital de Fougères tout comme l'assistante médicale. "On a l'habitude" dit Arlette une retraitée "quand on est mal fichue, on n'a pas le choix, il faut patienter". Du mardi au vendredi, en matinée, les consultations se font sans rendez-vous, ce qui attire du monde

Il manque un médecin

Dans ce bassin de population de 8.000 à 10.000 habitants, il faudrait recruter un troisième médecin pour répondre à des besoins grandissants pour une population plutôt vieillissante. "On est sur la corde raide et c'est vraiment extrêmement compliqué" admet le docteur Jean-François Besnard "il faut effectivement s'organiser, se battre, essayer de se mobiliser pour trouver des jeunes médecins. On essaye de compenser avec les nombreuses compétences non médicales qui existent dans la maison de santé de façon à garantir malgré tout les prises en charge les plus adaptées possibles pour assurer la meilleure santé possible". Le maire Jean-Pierre Oger souligne le bon fonctionnement de la maison de la santé avec une équipe assez soudée et réunie au sein de l'association APS des professionnels de santé de Louvigné. "Il faudrait attirer un jeune originaire de la région de Louvigné et qui aurait un conjoint ou conjointe vivant dans le secteur. Une installation sur la commune serait alors plus facile"

Une installation attendue

Une infirmière en pratique avancée, qui peut renouveler une prescription médicale, devrait arriver à la maison de santé de Louvigné-du-Désert en janvier 2024. Quant au docteur Jean-François Besnard, il va partir fin octobre pour rejoindre la ville de Rennes. Un interne, en stage en ce moment à Louvigné-du-Désert, devrait le remplacer car il faut au minimum deux médecins pour que la maison de santé puisse tout de même fonctionner.