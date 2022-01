Désertification médicale en Sarthe : la galère pour trouver un dentiste

La désertification médicale est toujours d'actualité en Sarthe.

80.000 sarthois n'ont pas de médecin généraliste. L'ACCDM de la Sarthe, l'association de citoyens contre les déserts médicaux a organisé sa troisième réunion publique ce samedi à Rouillon. L'occasion d'attirer de nouveaux adhérents.

Au centre des discussions : la pénurie de dentistes.

Il faut obliger les nouveaux dentistes à s'installer dans les zones blanches pendant trois ans

La Sarthe est le 4ème département qui a le moins de médecins en France selon les chiffres de l'Insee. Peu de médecins, on le savait déjà mais il manque aussi beaucoup de spécialistes. Des ophtalmos, des gynécos et autre spécialité un peu moins médiatisée : les dentistes.

Beaucoup de sarthois n'ont pas de dentiste. En France, la moyenne national des dentistes est de 68 pour 100.000 habitants. En Sarthe, elle est seulement de 35 alors qu'elle atteint les 140 sur la Côte d'Azur. Pour Christian Blacheconte qui est chirurgien dentiste dans la Sarthe depuis 36 ans, c'est inadmissible. Il faut obliger les nouveaux praticiens à s'installer dans les zones blanches pendant trois ans. Ce dentiste de 65 ans vient de prendre sa retraite suite à des problèmes de dos. Il laisse 5.000 patients qui vont quasiment tous se retrouver sans praticien.

Une situation qui entraîne des problèmes plus graves

L'ACCDM de la Sarthe, l'association de citoyens contre les déserts médicaux dénonce cette situation car les patients qui n'ont pas de dentistes se retrouvent aux urgences des mois ou des années plus tard avec des problèmes dentaires beaucoup plus graves et qui coûtent beaucoup plus chers.

Chirurgien Dentiste (illustration) © Maxppp - Pierre HECKLER

C'est le moment de se mobiliser

Laure Artru, la présidente de l'ACCDM de la Sarthe, l'association de citoyens contre les déserts médicaux souligne que c'est le moment de se faire entendre. "Les sarthois doivent nous rejoindre s'ils veulent changer la donne et les chiffres" souligne la présidente. L'association compte interpeller tous les candidats à la présidentielle sur le sujet. L'ACCDM compte 1.300 adhérents au niveau national dont 350 en Sarthe.