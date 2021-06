Désertification médicale en Sarthe : nouvelle mobilisation pour les urgences de l'Hôpital de Saint Calais

Il y a danger de mort selon Gérard Baudry, le président de l'association des usagers de l'hôpital de Saint-Calais en Sarthe, si le service des urgences ferme. Les syndicats appellent à un rassemblement devant l'établissement ce mardi. Une autre action est prévue le 23 juin prochain lors du conseil de surveillance.

Et pour avoir encore plus de poids, un rassemblement pourrait ensuite être organisé sur Paris devant le ministère de la santé avec d'autres services également menacés de fermeture en Sarthe.

Gérard Baudry, le président de l'association des usagers de l'hôpital de Saint-Calais © Radio France - Charles Deyrieux

Il n'y a pas assez de personnels pour assurer la continuité du service des urgences

L'hôpital de Saint-Calais en Sarthe comme beaucoup d'autres établissements de la santé dans le département doit faire face à la désertification médicale. Pour le service des urgences, il y a actuellement une urgentiste permanente et un intérimaire. Des médecins venaient de Vendôme pour assurer des permanences mais ce n'est plus possible pour eux de faire des remplacements d'une région à l'autre. De plus, ce n'est pas forcément très attirant pour les médecins de venir dans des services qui sont menacés de fermeture.

Il y a des populations dans notre département qui vont être en danger sanitaire; si le service ferme les habitants de Saint-Calais seront à plus de 45 minutes d'un centre d'urgences

Pour Gérard Baudry, le président de l'association des usagers de l'hôpital de Saint-Calais, il faut que les habitants se mobilisent. En plus, de la mobilisation de ce mardi et celle du 23 juin prochain lors du conseil de surveillance, un rassemblement à Paris devant le ministère de la santé pourrait également être envisagé. Tous les hôpitaux sarthois sont concernés par un manque de personnel selon le président de l'association.

