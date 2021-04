Désertification médicale:"la situation reste critique partout" s'inquiète l'élue du Nord-Mayenne Diane Rouland

La Mayenne est le 3ème désert médical de France mais "on voit une dynamique sur l'installation des médecins". Diane Rouland, la présidente de la communauté de communes du Mont des Avaloirs, garde un peu d'optimisme : "la plupart des élus se saisissent du dossier, _à Javron-les-Chapelles, la mairie a payé un cabinet de recrutement pour installer un généraliste l'an dernier_, Pré-en-Pail-Saint-Samson est sur la même démarche. Nous on apporte un soutien par exemple sur nos maisons de santé, on offre 6 mois de loyers à ceux qui arrivent. On a la chance d'avoir des médecins du territoire qui accueillent des jeunes internes, on leur offre leurs logements pendant qu'ils font leurs stages, on reste à leur écoute, on travaille avec eux, notamment sur des thématiques comme l'addictologie, la prévention auprès des adolescents, la parentalité, on est plutôt là en renfort, en soutien logistique."

Les élus sont prêts à donner des ponts d'or aux médecins pour qu'ils s'installent dans leur commune

Il y a deux ans, l'affaire avait fait polémique. Un maire de la Manche avait promis une maison et un bateau au médecin qui viendrait dans sa commune. "Les médecins sont très courtisés, je pense que comme tout le monde fait des cadeaux, il faut être dans la dynamique, après je pense que rien ne remplace le réseau. Un jeune médecin peut avoir envie de s'installer dans un territoire oparce qu'il ne va pas travailler seul, mais avec un infirmier en pratiques avancées. Les jeunes internes trouvent qu'en milieu rural, ils sont confrontés à plein de choses contrairement au milieu urbain. C'est pas mal pour débuter.