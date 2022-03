Désertification médicale : le Pithiverais expérimente la téléconsultation à domicile

Depuis un an, une expérimentation originale de télémédecine est menée sur les secteurs de Janville et de Beaune-la-Rolande, près de Pithiviers : des téléconsultations à domicile, réalisées avec l'assistance d'infirmières qui se déplacent chez les patients.

Pour répondre à la désertification médicale, le Pithiverais expérimente une solution originale de télémédecine. On connaissait déjà des cabines de télémédecine, où doit se rendre le patient, pour être examiné à distance par le médecin : cela existe par exemple à Beaugency ou à Douchy-Montcorbon, près de Montargis. La communauté professionnelle territoriale de santé Beauce-Gâtinais, située à Bazoches-les-Gallerandes, propose une autre démarche : le médecin reste à distance, mais la téléconsultation a lieu depuis le domicile du patient, aidé par une infirmière équipée d'une mallette spécifique.

Prolonger le maintien au domicile des personnes âgées

Seuls les patients qui ont des problèmes de mobilité, permanents ou temporaires, sont concernés par cette expérience qu'ont lancée 3 médecins généralistes, avec l'appui de 2 cabinets d'infirmières, l'un situé à Janville-en-Beauce (Eure-et-Loir) et Beaune-la-Rolande (Loiret), des communes particulièrement en souffrance qui n'ont plus aucun médecin. "Cette expérience s'adresse à une cible bien définie, explique le Docteur Latifa Miqyass, installée à Bazoches-les-Gallerandes. Nous visons surtout des personnes âgées, voire très âgées, isolées ; l'enjeu, c'est vraiment de permettre et de prolonger leur maintien à domicile, et de ne pas les laisser en rupture de soins."

Dans la pratique, l'infirmière arrive au domicile du patient, avec une mallette de télémédecine, comprenant une tablette, un otoscope et un stéthoscope, et assiste le médecin qui réalise la consultation derrière sa webcam. "Notre toute première patiente avait 100 ans, raconte Carole Fourmentez, infirmière à Janville. Son appréhension, c'était de ne pas voir le médecin. Mais une fois qu'on lui a expliqué que le médecin allait apparaître à l'écran, tout s'est bien passé. Le gros avantage, c'est que les patients nous connaissent, il y a une confiance qui est installée, on peut donc facilement être le lien entre le médecin et le patient."

130 téléconsultations réalisées en 2021

Pour cette patientèle qui, de toute façon, ne se déplace pas, ce système est bien plus pertinent qu'une borne classique de télémédecine. Et beaucoup moins cher : l'équipement coûte 2 000 euros par cabinet d'infirmières, quand une cabine de téléconsultation coûte 30 000 euros... La téléconsultation est facturée au patient comme une consultation classique ; l'ordonnance est aussitôt transmise à l'infirmière qui peut, le cas échéant, se rendre immédiatement chez le pharmacien.

La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Beauce-Gâtinais est à l'origine de cette expérimentation © Radio France - François Guéroult

Sur l'année 2021, ce sont ainsi 130 téléconsultations qui ont été réalisées, soit sur le secteur de Janville, soit sur le secteur de Beaune-la-Rolande, représentant environ 80 patients qui n'avaient plus de médecin traitant - une situation partagée par un tiers de la population dans le Pithiverais. "Cette solution de téléconsultation est intéressante, se félicite Stéphane Maguet, le maire de Janville-en-Beauce, même si ça ne répond qu'à une partie de la problématique. Cela permet à des personnes âgées très peu mobiles que le médecin viennent chez elles, certes via le numérique, mais à domicile, et c'est primordial pour éviter le placement en Ehpad."

L'expérimentation est suivie de très près par le Département du Loiret qui projette de mettre en place une télémédecine itinérante. "On y travaille, confirme Marc Gaudet, le président du conseil départemental, parce qu'il ne faut s'interdire aucune solution sur ce sujet." Cela pourrait prendre la forme d'une unité mobile de soins, qui serait d'abord déployée dans le Gâtinais : encore faut-il trouver les médecins assurant les téléconsultations.