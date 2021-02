Déserts médicaux : "Une situation sanitaire catastrophique" dénonce la maire de La Gresle dans le Roannais

Les déserts médicaux, une réalité chez nous dans le Roannais notamment ou 10% des habitants n'ont pas de médecin traitant, mais aussi dans le Nord et l'Ouest de la Haute-Loire. Le département annonce sur France Bleu des aides financières pour les déplacements des internes en médecine. Isabelle Dugelet, la maire de la Gresle nous livre ses idées pour lutter contre les déserts médicaux.

France Bleu Saint-Étienne Loire : De quoi dispose les habitants de la Gresle et des communes alentours en terme de médecine proche ?

Isabelle Dugelet : Sur ma commune précisément nous n'(avons pas de médecin. Sur les villages voisins, 6 médecins sont partis à la retraite et n'ont pas été remplacés. Nous sommes dans une situation sanitaire catastrophique. Les quelques médecins qui restent sont débordés et n'arrivent plus à subvenir à la demande. Les renouvellements d’ordonnances deviennent compliquées. Les pharmacies ont installé des cabinets de télémédecine où un médecin, sans consultation, va établir une ordonnance depuis l'autre bout de la France. Ce système est dangereux et ne peut pas durer. A l'heure actuelle nous n'avons pas d'autre solution que d'aller aux urgences en cas de maladie. Ce n'est pas le rôle des urgences. Énormément de gens ont abandonné les soins. Les pathologie ne sont pas décelées ou le sont trop tard.

Quelles sont les solutions ?

Dans le Roannais une communauté professionnelle territoriale de santé qui vient d'être validée. On peut espérer que d'ici quelques temps les choses évolueront. C'est une lourde machine à mettre en marche et il faudra des années. La télémédecine peut-être une solution temporaire car c'est une déshumanisation des soins. Il faut avoir des médecins et après construire avec eux. Les élus sont volontaires pour accompagner les projets et aider les jeunes médecins à concrétiser leurs projets.

Sur les jeunes médecins, le Conseil départemental de la Loire annonce sur France Bleu des aides pour compense les frais de déplacements des internes en médecine.

S'ils peuvent être présents pour assurer des soins à toute la population sur les périphéries du département où les besoins sont les plus grands, je serais d'accord. J'espère que ce ne sera pas qu'une mesurette. Sur l’hôpital de Roanne il y a la maison des internes qui permet leur hébergement avec l'espoir qu'ils s'installent par la suite sur le secteur. Pour l'instant il y a eu assez peu de résultats. Pour que cela change c'est au législateur de s'emparer de cette problématique. Obliger un maillage territorial et réglementer les installations comme le font les pharmacies car c'est une crise sanitaire sans précédent. Il faudra peut-être aussi s'interroger sur les médecins traitants car à l'heure actuelle on ne peut plus consulter pour des soins de base. Ne plus passer par le médecin, qui est le pivot du système de santé, faciliterait la prise en charge de ceux qui en ont besoin.