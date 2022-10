Déserts médicaux : à Évron, une réunion publique pour trouver des solutions au manque de médecins

L'Association des citoyens contre les déserts médicaux (ACCDM) organisait ce samedi 1er octobre une réunion publique à Évron sur le manque de médecins dans les Coëvrons. En effet, rien que cette année, la commune d'Évron voit quatre de ses médecins partir à la retraite, soit la moitié des professionnels installés dans la ville. Une soixantaine d'habitants des Coëvrons se sont donc retrouvés, pour en discuter, partager leurs inquiétudes mais aussi réfléchir ensemble aux solutions à apporter au problème.

Quand c'est nos enfants, on a envie que le suivi soit fait correctement.

Philippe est venu pour ses parents. Lui a toujours son médecin, mais pas eux, alors qu'ils ont 89 et 90 ans. "J'essaie de leur faire comprendre qu'ils ont perdu un certain confort, avoir un médecin attitré comme ils l'avaient auparavant et c'est un gros problème." Maïté elle fait face à un problème plus spécifique :le manque de spécialiste. La jeune maman a besoin de faire passer des tests à son fils asthmatique, mais impossible d'avoir un rendez-vous en Mayenne, ni au Mans, à Angers ou même à Rennes. "Là, on parle quand même de la santé d'un enfant, même si ce n'est pas vital, quand c'est nos enfants, on a envie que le suivi soit fait correctement. Donc c'est inquiétant pour la suite."

L'ACCDM a donc présenté aux Évronnais les propositions qu'elle imagine pour faire face à ce manque cruel de médecins : réguler l'installation des médecins sur le territoire, pour éviter qu'il y en ait trop dans les zones déjà sur-dotées (Sud-Ouest et Côte d'Azur notamment), limiter le temps de remplacement des médecins remplaçants et ajouter un an d'internat aux étudiants en médecine, comme le propose déjà le gouvernement.

Plus de 50 députés travaillent sur un projet de loi

Les Évronnais ont aussi entendu leurs élus, présents à cette réunion : les députés Yannick Favennec (groupe Horizon) et le socialiste Guillaume Garot, ainsi que le maire d'Évron Joël Balandraud. Les députés se sont voulus rassurants, ils ont détaillé leur travail dans leur groupe transpartisan : une cinquantaine de députés de tous les partis (sauf le Rassemblement national) élaborent un projet de loi sur la régulation des médecins. "Il faut réussir à le faire passer à l'ordre du jour de l'agenda de l'Assemblée national", expliquent-ils.

De son côté, le maire d'Évron, Joël Balandraud, venu représenter le Département de la Mayenne, s'est voulu optimiste. Il explique que le Département finance en ce moment les études de deux infirmières en pratique avancées., des infirmières qualifiées pour par exemple rédiger des ordonnances. "Elles se sont engagées à travailler ensuite pendant cinq ans dans notre département", précise l'édile.