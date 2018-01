Face à la pénurie de médecins libéraux, la mairie de Tremblay-en-France a lancé il y a six mois un "diagnostic". Et il est inquiétant : déjà sous-dotée en médecins libéraux, la ville pourrait perdre la moitié de ses généralistes d'ici cinq ans si rien n'est fait.

C'est un constat inquiétant qui est dressé par le diagnostic de santé dont la ville de Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, vient d'avoir les résultats. "Si on ne fait rien, dans cinq ans, on perd la moitié de nos médecins généralistes" s'alarme Fariza Moumène, directrice de la santé publique à la mairie : "ils sont âgés, la moitié doit partir à la retraite". Selon ce diagnostic, la ville compte moins de six médecins pour 10 000 habitants, alors que la moyenne nationale est supérieure à neuf.

Un centre de santé municipal surchargé

Une situation qui interpelle alors que les députés examinent ce jeudi une proposition de loi socialiste (qui a peu de chances d'être adoptée) visant à lutter contre les déserts médicaux et restreignant la libre installation des médecins généralistes. Le gouvernement a déjà annoncé des mesures au mois d'octobre.

Ce déficit se trouve dans les quartiers en difficultés, les quartiers populaires" regrette François Asensi, le maire (PCF) de Tremblay-en-France.

"Il n'y a aucun médecin ici" s'inquiète Cherifa. Résultat : le centre de santé municipal est surchargé. "Il y a cinq six ans, les gens arrivaient à obtenir un rendez-vous dans la journée et aujourd'hui on ne peut pas leur proposer un rendez-vous dans les trois jours qui viennent" reconnaît son directeur, le docteur Olivier Middleton. Chaque matin, pour les consultations sans rendez-vous, une file d'attente se forme indique-t-il.

Une maison de santé ou des aides pour l'installation des jeunes médecins

Avec les autres acteurs de santé de la ville, et à l'occasion de ce diagnostic, il réfléchit à un "projet de santé" pour Tremblay. Le principal objectif, c'est de permettre un "exercice coordonné" de la médecine, pour séduire les jeunes médecins, qui ne souhaitent plus forcément travailler seuls dans leur cabinet. "On va réfléchir à l'implantation d'une maison de santé, sur la forme d'une co-organisation avec la médecine privée" confie François Asensi. Le gouvernement a promis de doubler le nombre de ces maisons de santé.

Mais le principal enjeu sera de la remplir car Tremblay ne séduit pas. "Il faut attirer les jeunes, anticiper, peut être aider des futurs médecins, financer une partie de leurs études ou l'installation le loyer, on ne 'la pas fait assez" ajoute le maire.

Redéfinir la carte des zones fragiles

Des dispositifs mis en place par l'Etat, la région Île-de-France et le département existent déjà, qui permettent soit de financer une bourse d'étude, de garantir un revenu minimal au médecin ou un financement de travaux d'installation. Mais pour en bénéficier il faut faire partir des zones déficitaires, identifiées par l'Agence régionale de santé (ARS). "Tremblay n'apparaît pas comme étant un territoire prioritaire pourtant on manque de médecins : on espère en faire partie" explique Fariza Moumène.

Le ministère de la Santé a promis d'élargir ces zones en 2018. L'ARS confirme qu'une réflexion est en cours.