Déserts médicaux : ce jeune médecin a choisi de revenir s'installer chez lui, dans le Nord-Médoc

La grande consultation "Ma France 2022" a mis aux jours vos préoccupations dans la dernière ligne droite avant la présidentielle. La santé arrive deuxième, derrière la probité des élus. Et dans la santé, la question des déserts médicaux apparaît souvent dans vos propositions. "Il faut fortement encourager les jeunes généralistes et spécialistes à s'installer dans les déserts médicaux" estime Baptiste, 27 ans. Pour Jacqueline, "il faut plus de médecins, gynécologues, dentistes, kinésithérapeutes dans les campagnes". Julien Dassé, lui, a toujours voulu s'installer "en milieu rural", chez lui dans le Nord-Médoc. Il a ouvert un cabinet à Queyrac, il y a trois ans, après ses études.

"C'est ma première installation, ça me tenait à cœur de revenir dans ma région", explique le jeune médecin de 32 ans. D'emblée, il fait le choix d'un cabinet de groupe, n'imaginant pas s'installer seul : pour que ses patients aient toujours un médecin à qui s'adresser même lorsqu'il est absent et pour ne pas risquer l'épuisement des médecins qui bataillent chaque jour seuls dans ces zones si peu pourvues en soignants. Ils sont donc quatre dans ce cabinet qui voit le jour en juin 2019.

Plus qu'un généraliste, un médecin de famille

"Je suis une exception" s'amuse Julien Dassé : un jeune médecin qui choisit de s'installer à la campagne dès la fin de son cursus. "Je trouvais ça normal de revenir aider mon village et les villages voisins, avec ce risque de désert médical". explique-t-il. Lorsqu'il ouvre son cabinet, le dernier médecin de Queyrac vient de prendre sa retraite. "J'ai eu en quelques mois plus de 1 000 patients, ce qui est dans la norme française mais maintenant que c'est un désert médical, on trouve des patientèles à plus de 3 000 patients, ce qui est trop conséquent pour un seul médecin généraliste".

Le docteur Dassé trouve rapidement ses marques sur ce territoire qu'il connaît bien : "c'est curieux et gratifiant d'avoir des patients que l'on connaît depuis gamin. Maintenant, je suis le médecin traitant de mes anciens professeurs, des amis de mes grands-parents. C'est rendre service à des gens que je connais, les soigner, les aider au quotidien. Je suis vraiment le médecin de famille, qui règle plus que les problèmes de santé".

Une réussite depuis trois ans

Le cabinet, installé dans une maison du village, à deux pas de la mairie, ne désemplit pas. "C'est un bonheur d'avoir ce regroupement de médecins dans le village", commente Pierre, un patient arrivé il y a quatre ans dans le Médoc et qui vient tout juste de trouver son médecin traitant grâce au cabinet. S'il limite sa patientèle, Julien Dassé sait parfaitement qu'elle pourrait être beaucoup plus importante tant les besoins sont forts. Il voit donc plus grand : un cinquième généraliste va bientôt rejoindre l'équipe et dès l'été, viendra le tour de paramédicaux (kiné, psychologue, ostéopathe, etc.) et de spécialistes.

Le cabinet médical est installé au cœur du village de Queyrac © Radio France - Marie Rouarch

Des spécialistes, c'est d'ailleurs ce qui manque le plus, souligne Jean-Michel, qui cherche un ORL pour son papa de 96 ans. "Je pensais en trouver un à Lesparre-Médoc mais il n'y en a pas, déplore-t-il. Le plus proche est à Blanquefort mais comme tout le Médoc va à Blanquefort, ce médecin ne peut pas suivre !"

Inciter à l'installation en campagne plutôt que contraindre

Alors faut-il pour autant obliger les médecins à s'installer en milieu rural ? Mauvaise idée tranche le docteur Dassé, qui plaide plutôt pour l'incitation, financière via des aides à l'installation à développer, via l'arrêt des gardes de nuit, via des stages dans ces cabinets de groupe, pour montrer aux jeunes internes que "la médecine rurale, ce n'est pas un gros mot". C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ambitionne de devenir prochainement maître de stage.

Trois ans après son retour sur ses terres, Julien Dassé ne regrette absolument pas son choix. Et il se projette sur le long terme. De quoi satisfaire la maire de la commune, Véronique Chambaud, qui y voit une source indéniable de "dynamisme" pour Queyrac : un attrait pour l'arrivée de nouveaux habitants et de l'activité pour les commerces du village, qui profitent du passage des patients, à la boulangerie ou à la pharmacie.