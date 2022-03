Déserts médicaux : ces médecins qui choisissent l'Ardèche

L'Ardèche fait partie des départements français largement concernés par la désertification médicale. Pour soigner les Ardéchois, on remet au travail des médecins retraités et on fait tout pour faire venir les jeunes docteurs.

L'Ardèche est un désert médical. Il y a trois médecins pour 1.000 habitants, soit deux fois moins que la moyenne nationale. Pour faire venir le plus de médecins possible dans les villages du département, les élus, anciens médecins et les professionnels de santé eux-mêmes se mobilisent et ça commence à payer.

On drague les jeunes avec un week-end tout compris en Ardèche

Depuis trois ans, une quarantaine de médecins généralistes déjà installés dans le département prennent les choses en main. Ces membres de CODASAM (Collectif de Défense de l'Accès aux Soins en Ardèche Méridionale) organisent des week-ends tout compris dans notre département, au programme : balade en Canoë, escalade en pleine nature ou encore découverte du patrimoine.

Ces professionnels de santé espèrent que ceux qui passent, les remplaçants, les internes de l'hôpital d'Aubenas restent chez nous. Des échanges avec des médecins installés en Ardèche sont également organisés.

À Saint-Cirgues-en-Montagne, on salarie les médecins retraités

Mais quand on n'arrive pas à faire venir de jeunes médecins, on fait revenir les anciens généralistes qui pensaient avoir pris leur retraite. À Saint-Cirgues-en-Montagne, sur le haut plateau ardéchois, le médecin de la ville a pris sa retraite en 2019, "au moment où il est parti, c'était le désarrois, les gens étaient tristes", se souvient Corinne, qui tient le bar du village.

"Roland était notre confident" - Corinne, gérante du bar "La Renaissance"

Après son départ, la commune a tenté l'installation d'un cabinet de téléconsultation, mais le dispositif n'a pas franchement fonctionné. Le docteur Roland Blanc ne pouvait pas être remplacé par un dispositif de téléconsultation "Roland était notre confident" se souvient Corinne , qui a entendu ses clients se plaindre du départ du docteur Blanc.

A 72 ans, le docteur Court consulte du lundi au dimanche. © Radio France - Lisa Fégné

Un généraliste retraité propose des consultations pour les habitants de sa commune

Deux ans plus tard, la municipalité a alors rappelé cet ancien médecin de 72 ans pour soigner les habitants de la commune, mais, cette fois, en l'employant comme salarié municipal. Son collègue, Jean Crochet, 68 ans, bénéficie du même statut. "C'était la condition" explique le médecin, pour se passer de toutes les tâches administratives : tous les rendez-vous et la "paperasse" sont gérés par une secrétaire de la mairie. Les deux médecins se partagent quelques jours de la semaine pour être le plus présents possible, que ce soit au cabinet ou à domicile.

À Montpezat-sous-Bauzon, c’est également un docteur retraité qui a mis fin à cinq années de désert médical dans le village de 900 habitants. À l'âge de 72 ans, Bernard Court, un ancien généraliste d'Aix-en-Provence, assure des consultations du lundi au vendredi. Dans son Ardèche natale, il exerce à nouveau dans la maison de Santé "La Prade" pour les habitants de son village.

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Drôme Ardèche partage son micro avec sept étudiants de l'école de journalisme de l'ESJ Pro, à Montpellier. Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril, pendant une semaine, ils vont aller à la rencontre des Ardéchois, des Cévennes à la Montagne, pour nous raconter les plus belles initiatives citoyennes "Ici, on fait comment ?" pour se soigner, se déplacer, se nourrir, s'adapter au changement climatique, s'aimer, dans le seul département de France dépourvu d'autoroute et de train de voyageurs.

Retrouvez leurs reportages sur l'antenne radio de France Bleu Drôme Ardèche à 7h15 et 7h45 tous les matins et sur francebleu.fr

