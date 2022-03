Déserts médicaux : comment lutter contre le manque de médecins dans la Marne ?

"On a du mal à avoir un rendez-vous avec des spécialistes, il faut parfois plusieurs mois avant d'avoir un rendez-vous avec un ophtalmo par exemple", regrette Anne-Marie. "J'aimerais que l'on puisse avoir des rendez-vous plus facilement, plus rapidement avec des généralistes ou des spécialistes. Ça devient infernal. En janvier j'ai appelé mon dentiste, je n'ai pas pu avoir un rendez-vous avant le mois d'août", raconte de son côté Martine. C'est l'une de vos préoccupations principales, selon l'agenda citoyen de France Bleu et Make.org. Il faudrait allouer plus de moyens au système de santé dans tous les territoires.

Dans la Marne, le manque de professionnels de santé se fait particulièrement sentir : la région Grand-Est est l'une des moins bien dotées en médecins : il y en a 275 pour 100 000 habitants (contre 318 pour 100 000 habitants au niveau national). Une situation qui devrait encore empirer dans les prochaines années, puisqu'environ 30% des médecins de la région partiront à la retraite dans les trois ans.

Rechercher ses médecins à l'étranger

Loin de simplement subir cette situation, de nombreuses communes et collectivités locales de la Marne ou des Ardennes tentent de trouver des solutions : des aides financières pour les étudiants qui s'engagent à s'installer dans des zones blanches une fois diplômés ou encore des subventions pour les médecins qui restent plusieurs années dans des déserts médicaux. Parfois, la recherche de médecins conduisent les maires à chercher leurs médecins... à l'étranger ! C'est par exemple le cas des 19 villes de la communauté de commune Ardenne Rives de Meuse, près de la Belgique.

En 2018, ces communes font appel à un cabinet de chasseurs de têtes pour recruter 10 médecins étrangers. Les villes de Givet, Revin, Aubrives, Fumay, Haybes, Chooz et Vireux-Molhain demandent chacune un ou plusieurs docteurs. Quatre ans après, la situation n'a que peu changé. Il y a bien un médecin roumain qui va s'installer en août à Revin, et trois autres médecins étrangers ont donné leur accord pour s'installer dans les Ardennes. Mais les choses prennent beaucoup de temps. Fabien Prignon est le président de cette communauté de communes, en charge des questions de santé : "l'Ordre des médecins est souverain pour valider les diplômes des candidats à l'installation. Je conçois ces contrôles. Mais qu'ils prennent plus d'un an, c'est là où je m'interroge sur la lourdeur administrative. On a un sentiment de découragement : on essaie de mettre des choses en place, mais rien n'avance."

Je n'ai aucune réponse de la part de l'Ordre. Est-ce qu'il pensent qu'il y a une "concurrence" de la part de ces médecins étrangers. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui la réalité, c'est que nos concitoyens ont besoin de médecins. - Fabien Prignon, vice-président de la communauté de commune Ardenne Rives de Meuse en charge des questions de santé.

Parmi les médecins candidats à l'installation dans les Ardennes, il y a une Ecossaise, un Haïtien et une Espagnole. Chacun a envoyé son dossier à l'Ordre des médecins des Ardennes en mars 2021. Mais les médecins non-européens doivent faire une mise à niveau de deux ans pour exercer en France, et même pour les ressortissants de l'Union européenne, les choses ne sont pas toujours simples selon le Dr Jean-Luc Mougeolle, le président du conseil départemental de l'Ordre : "il y a un certain nombre de pièces à récupérer, et parfois c'est difficile de les avoir, mais ça relève des pays d'origines des candidats à l'installation. Par exemple il faut avoir l'original de son diplôme de médecine, mais les facultés italiennes ne délivrent jamais les originaux, du coup on ne peut pas les inscrire."

Construire des maisons de santé pour attirer des professionnels de santé

Une telle sévérité dans les contrôles, cela peut paraitre paradoxal compte-tenu du manque de professionnels de santé. "C'est pour éviter d'inscrire des charlatans", souffle le Dr Jean-Luc Mougeolle, "c'est déjà arrivé plusieurs fois, mais pas dans les Ardennes heureusement." Mais surtout, ces règles sont fixées par le ministère de la Santé : "c'est un texte de loi, et nous au conseil de l'Ordre on se doit de le respecter. Si un jour la loi s'assouplit, pas de souci, mais ce n'est pas nous qui l'assoupliront."

Outre les aides à l'installation et la recherche de médecins étrangers, de nombreuses communes décident de construire des maisons de santé pour devenir plus attrayantes. La cible de ces villes, ce sont souvent les jeunes diplômés à la recherche d'un endroit où s'installer. C'est le cas du Dr Vincent Fabre qui a fait ses études à Reims. Mais pour lui, les maisons de santé ne sont qu'une partie de la solution : "les villes créent souvent des maisons de santé en période électorale. Sauf qu'elles ne demandent pas aux médecins, infirmières et dentistes comment ils l'imaginent. Mais ce sont pourtant eux qui vont y travailler. Et à aucun moment ils nous démarchent en amont. En fait ils construisent leur établissement et ensuite ils disent 'personne ne veut venir'. L'idée de la maison de santé est bonne, c'est sur ça que la médecine d'aujourd'hui se construit mais il faut la mettre en perspective."

Les jeunes médecins sont-ils prêts à travailler 12 ou 14 heures par jour ?

D'autant que le problème est plus profond que cela. La question n'est pas de faire venir les médecins dans des zones moins attrayantes, mais de former des professionnels de santé, selon le Dr Vincent Fabre. "Si on se projette un peu, une grosse majorité du territoire français va devenir un désert médical. Beaucoup de médecins partent à la retraite, et nous les jeunes on n'est pas assez. J'ai un ami qui s'est installé en désert médical il y a un an et demi. En janvier, quatre médecins situés autour de lui sont partis. Ca fait des années qu'on demande à former plus de médecins, mais surtout il faut de la qualité."

Pour le Dr Vincent Fabre, la question qui se pose aux jeunes médecins c'est aussi celle du temps de travail : "des médecins plus âgés m'expliquaient qu'à leur époque, leur compagne ne travaillaient pas. Ils travaillaient 14 heures par jour, mais lorsqu'ils rentraient, leur épouse s'était occupée des enfants et ils n'avaient qu'à mettre les pieds sous la table. Maintenant, ça a changé et j'en suis content. On veut que notre compagne ou compagnon travaille et on veut partager les tâches. Et c'est incompatible avec des journées interminables de travail."

Quand on s'installe quelque part, le but c'est de durer. Si on a une charge de travail épuisante, on finit par s'arrêter. Il y a deux mois j'ai remplacé un médecin de cinquante ans. Il n'en pouvait plus, il tremblait devant les patients, il pleurait après sa journée. Il a décidé de s'arrêter, il m'a dit 'c'est trop'. - le Dr Vincent Fabre, jeune diplômé.

D'autres communes pour attirer les médecins, mettent en avant leur cadre de vie. C'est par exemple le cas de Sézanne dans le sud-ouest de la Marne. "Nous avons cinq écoles, un collège et un lycée, mais aussi une piscine de 50m, un hôpital avec des urgences, une médiathèque ou encore des maisons de retraite. Et nous sommes à1h15 de Paris", expliquait Sacha Hewak, le maire de la commune, à France Bleu Champagne-Ardenne, fin janvier. Cette commune a aussi tourné un clip promotionnel pour attirer au moins trois docteurs. A ce jour, ils n'ont toujours pas été trouvés.