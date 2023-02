Déserts médicaux, crise de l’hôpital : l’ARS Occitanie n’aura « aucun tabou »

Comment améliorer la prise en charge des patients et la qualité de soins, en Occitanie ? C’est une problématique sur laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) a décidé d’avancer avec les habitants du territoire. Elle les incite donc à formuler des propositions dans le cadre d’une vaste consultation qu’elle vient de lancer sur le site : jeparticipe.occitanie.ars.sante.fr . « Nous mettrons tout en œuvre pour qu’un plus grand nombre possible de participants puisse y avoir accès », assure le directeur de l’antenne gardoise de l’ARS.

ⓘ Publicité

Selon Claude Rols, cette consultation a pour but de trouver les ingrédients qui permettront de préparer un traitement pour remettre sur pied le secteur de la santé. Il ne s’agit, pas assure-t-il, d’un placebo. « Nous voulons solliciter les Occitans sur du concret, à partir des questions qu’ils se posent lorsqu’ils ont, par exemple, une angine. Est-ce que leur prise en charge s’est bien passée ? La question c’est : je suis confronté à quoi ? J’ai une angine, par exemple. Comment j’ai été pris en charge ? Est-ce que ça s’est bien passé ? Comment ça se fait ? C’est à partir de ce genre de témoignage que nous essaieront d’apporter des réponses concrètes, sans tabou. »

loading