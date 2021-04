Déserts médicaux dans l'Yonne : Thury n'a plus de pharmacie

Thury n'a plus de pharmacie. L'officine vient de fermer dans ce village de Puisaye de 442 habitants sur décision du tribunal de commerce et elle ne rouvrira pas. Les villageois avait pourtant fait circuler une pétition il y a trois ans et demi pour que le précédent pharmacien soit remplacé mais la clientèle n'était pas vraiment au rendez-vous depuis la réouverture en 2018.

Un pharmacien apprécié

La fermeture d'un des deux derniers commerces du village risque de se faire sentir, comme pour cette retraitée, qui préfère rester anonyme : "ça va me manquer beaucoup, les deux messieurs qui travaillaient à la pharmacie étaient très gentils et très aimables" explique t-elle," c'était très pratique pour aller chercher ses médicaments"

La pharmacie de Thury n'a jamais retrouvé complétement sa clientèle depuis sa réouverture en 2018 © Radio France - Thierry Boulant

Un peu plus loin Annie est très en colère. Cette parisienne, également retraitée, fréquente Thury depuis son enfance. Elle y possède une maison familiale et elle estime que cette fermeture sera lourde de conséquences pour la commune et pour les personnes les plus isolées.

Ça va être la mort du village (Annie)

"Ce n'est pas normal de voir que cette pharmacie qui était viable, qui était là depuis des années 50, est fermée définitivement à cause des gens qui n'y allez pas" s'insurge t'elle, "Les gens n'ont pas joué le jeu et ça va être la mort du village. Il faudra que que pour les personnes âgées, si elles sont complètement seules, on trouve des solutions pour aller chercher leurs médicaments. La pharmacie la plus proche est à 8 km".

La mairie de Thury avait acheté le bâtiment dans lequel se trouve la pharmacie pour 50 000 euros © Radio France - Thierrry boulant

Le tiers du chiffre d'affaire de son prédécesseur

Noureddine Ben Chaabane, le pharmacien qui vient de fermer, a conscience des futures difficultés mais l'officine n'était plus rentable.

" Je suis vraiment attristé pour mes patients qui ont joué le jeu" regrette-t-il, "J'ai essayer de faire le nécessaire pour que l'activité continue, mais la première année, je n'ai même pas fait le tiers du chiffre d'affaires de mon prédécesseur. "

Claude Conte, le maire de Thury © Radio France - Thierry Boulant

La commune avait acheté le bâtiment de l'officine pour 50 000 euros afin de proposer un loyer modéré au pharmacien. Aujourd'hui, la maison lui reste sur les bras.

Je n'ai pas été suivi (Claude Conte, le maire)

Pour le Maire de Thury, Claude Conte, toute cette histoire est difficile à avaler. "C'est dramatique parce que ça a été un combat que j'ai mené sur la demande de mes concitoyens" explique l'élu, "Ils m'avaient fait une pétition pour que je trouve un repreneur. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas revenu dans cette pharmacie après. J'ai fait ce que j'ai pu", conclut-il, "malheureusement, je n'ai pas été suivi".