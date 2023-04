Déserts médicaux dans la Loire : "nous, les ruraux, avons deux ans d'espérance de vie en moins"

Moins d'un mois après la fermeture des urgences de l'hôpital de Feur s, la commune de la Loire accueille une conférence-débat sur la lutte contre la désertification médicale, jeudi 27 avril, à 19h30 à la Maison de la Commune. Ce rendez-vous prévu depuis plusieurs mois est organisé par le sénateur PS de la Loire Jean-Claude Tissot.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous organisez votre débat sur la désertification médicale à Feurs pour le symbole ?

Jean-Claude Tissot : Pas du tout. J'ai prévu ce débat depuis de longs mois. Ça fait la suite de mon travail parlementaire de rendre compte, et comme j'avais été cosignataire d'une proposition de loi sur la désertification médicale, c'est tout à faire normal de le faire, et le faire à Feurs parce que c'est au centre du département. C'est complètement le hasard.

Y a-t-il encore un espoir de voir le service d'urgences de l'hôpital de Feurs rouvrir rapidement, sans les médecins intérimaires ?

Oui, moi j'y crois et j'ai écrit au ministre une première fois. Je lui ai posé une question il y a maintenant deux semaines. On attend toujours sa réponse. J'espère qu'on aura une réponse via l'Agence régionale de santé, on a fait des propositions. J'ai fait des propositions très claires. Mais moi oui, je crois qu'on peut à nouveau ouvrir très rapidement, ce n'est pas un caprice de vouloir rouvrir, ce n'est pas parce que j'habite et j'ai été élu dans ce coin-là. C'est parce qu'on ne peut pas accepter qu'on n'ait pas le même accès aux soins en fonction de là où on habite. Et en fermant le site de Feurs au profit, si j'ose dire, du site de Montbrison - qui est bien évidemment légitime et il faut garder le site des urgences de Montbrison - moi la seule chose qui m'anime, c'est qu'on garde le même accès aux soins, quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit son niveau de revenus, son statut social, économique, environnemental.

Comment faire sans les médecins qui manquent ?

Oui, il y a des solutions qui ont été proposées aujourd'hui, avec des effectifs connus et rien n'est écrit pour dire que des intérimaires ne vont pas revenir. Aujourd'hui, les intérimaires disent "nous, on veut bien revenir". Et c'est pas parce qu'il y a quelques brebis galeuses qui n'acceptent pas le plafond, en termes d'euros pour des gardes de 24 heures... il y a des gens qui veulent bien venir. Donc je pense que c'est une volonté de la direction du CHF [Centre hospitalier du Forez, ndlr] de fermer le site des urgences de Feurs, et aujourd'hui, si le directeur démontre sa volonté d'attirer de nouveaux médecins, je pense qu'on aura les moyens de rouvrir ce site de Feurs.

Des pompiers de la Loire disent "attention, nos délais d'intervention sont allongés parce qu'on va aller jusqu'à Montbrison et ça pose un souci pour les pompiers volontaires". Cela vous inquiète-t-il ?

Bien sûr je suis inquiet. J'ai eu plusieurs témoignages directement de gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit pour me dire : "je suis pompier volontaire, mon employeur m'autorise à partir de l'entreprise pour une heure, une heure et demi, et aujourd'hui pour la même intervention, aller à Montbrison et revenir, c'est une heure ou deux de plus". Donc aujourd'hui, l'employeur dit "non, je ne peux pas pour l'équilibre économique de mon entreprise".

Emmanuel Macron était en déplacement sur ce thème de la lutte contre les déserts médicaux. Il dit "on continue de déléguer les actes médicaux possibles aux infirmiers ou kinés", cela vous convient-il comme solution ?

C'est une des solutions, mais en tout cas, ce n'est pas LA solution. Pour moi, l'hôpital public doit perdurer, doit durer et on doit tout faire pour le garder. Et là, la volonté du président Macron, c'est de vendre l'hôpital public à la découpe. Alors un coup la cardio dans le privé, la chirurgie dans un autre secteur, les laboratoires privés... Donc si on veut garder un hôpital public avec un attrait certain, on ne doit pas s'y prendre de cette manière-là.

Existe-t-il vraiment des disparités pour la santé des habitants de milieux ruraux par rapport au milieu urbain ?

Oui, bien sûr, il y a un chiffre qui est assourdissant : pour les habitants des territoires ruraux, nous vivons deux ans de moins que les habitants des territoires urbains, selon une étude de l'Association des maires ruraux de France. Ça veut dire qu'on n'a plus accès aux soins, qu'il n'y a plus de prévention parce qu'il n'y a pas de médecin traitant. Et il y a des études récentes qui démontrent qu'il y a plus de 11 % de la population française qui n'a pas de médecin traitant. Donc, les gens s'autocensurent, ne vont pas voir le médecin, pas de prévention, et quand on découvre une maladie, c'est trop tard, et l'issue est fatale.