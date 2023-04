Déserts médicaux : des consultations en camping car dans le pays Luron

Si tu ne peux pas aller chez le médecin, le médecin viendra à toi ! Dans le pays Luron, en Haute-Saône, un camping car embarque un médecin, à la rencontre des habitants des villages. Dans les 83 communes alentours, 9,5% des 36 000 habitants de plus de 17 ans n'ont pas de médecin traitant. Car beaucoup de villages, comme Plancher-les-Mines où s'est arrêté le camping car ce jeudi, n'ont plus de médecin en activité.

Remettre les patients dans le parcours de soin

"Je n'ai plus de médecin traitant depuis que le Dr Lesage est parti en retraite", déplore Martine, qui le considérait aussi comme "un confident". Marc, Minois de 92 ans, se souvient quand sa commune avait trois médecins. Aujourd'hui, il se débrouille comme il peut : "C'est les infirmières qui nous suivent qui s'accordent avec le médecin de Giromagny pour qu'il vienne de temps à autre." Il se considère chanceux, même s'il ne voit son médecin que "tous les deux mois et demi trois mois".

À bord du camping car, le Dr Offroy reçoit les patients dans quelques mètres carrés. Les besoins ne sont pas urgents, mais préoccupants. "Ce sont surtout des gens qui sont en longue maladie, qui ont besoin de médicaments tout le temps, mais qui ne trouvent pas de médecins pour leur en prescrire", détaille-t-elle.

Le Dr Offroy reçoit les patients dans quelques mètres carrés © Radio France - Noé Chaillot

L'objectif est de remettre ces patients dans le parcours de soin. "Certains aimeraient revenir au camping car régulièrement", observe le Dr Offroy. "On leur dit que ce n'est pas possible et qu'il faut qu'ils aient un médecin qu'ils puissent voir plus régulièrement. C'est ce qu'on appelle le médecin traitant." Le camping car devrait bientôt reprendre la route vers d'autres communes. Les prochaines destinations seront annoncées par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Pays Luron.