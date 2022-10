Déserts médicaux : des consultations en gynécologie et en santé sexuelle à Puget-Théniers

Lucie sort du centre de santé de Puget-Théniers . Derrière son masque, le soulagement de ne pas avoir fait "plus d'une heure de route jusqu'à Nice" pour une consultation en gynécologie. "C'est un vrai soulagement d'avoir quelqu'un ici. C'est vraiment pratique."

ⓘ Publicité

Un vrai besoin

Cet automne, des consultations en gynécologie et en santé sexuelle ont en effet lieu dans le centre de santé. Deux sont déjà passées, dont une ce mercredi. Les prochaines sont prévues les 23 novembre et 14 décembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h. Il faut prendre rendez-vous avant, soit au 04 89 04 59 10, soit sur Doctolib.

À lire aussi Le Département des Alpes-Maritimes recherche un médecin à Puget-Théniers

Face à l'affluence, d'autres dates sont envisagées. Car le carnet de rendez-vous se remplit vite constate le Dr Isabelle Aubanel. Par ailleurs directrice de la Santé au conseil départemental, c'est elle qui assure les consultations : "Il y a un réel besoin sur cette thématique de la gynécologie et de la santé sexuelle. Il y a des personnes totalement éloignées du soin, avec des contraceptions plus du tout adaptées, ou à risques. Certaines n'ont pas du tout consulté pour ce sujet depuis des mois voire des années."

"Puget-Théniers se redynamise"

Un vrai besoin confirmé par le maire de la commune, Pierre Corporandy : "Quand des personnes désirent s'installer chez nous, elles demandent des écoles et des services de santé. Le centre de santé répond à cela. Les consultations en gynécologie nous offrent une complémentarité qui satisfait pleinement la population. Ce sont les axes et les préoccupations des futurs habitants de nos territoires".