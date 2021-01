Déserts médicaux : des médecins mayennais bientôt pris d'assaut pour les consultations pré-vaccinales ?

"La stratégie de vaccination de notre pays est un véritable scandale : qui est responsable ?" explique Yannick Favennec, député de la Mayenne sur son compte Twitter. En cette rentrée de janvier, la classe politique et le monde de la santé déplorent la lenteur des vaccinations contre la Covid-19 en France. Un peu plus de 500 patients sont vaccinés pour le moment alors que l'Allemagne vaccine près de 20.000 patients par jours (source : AFP). Dans notre pays les vaccinations ont commencé dans les ehpad, et en Mayenne la campagne pourrait être encore plus longue que prévue car c'est le troisième désert médical de France (1 patient sur 3 n'a pas de médecin traitant). Comme il y aura peu de médecins pour réaliser les consultations pré-vaccinales, il faut dès maintenant trouver une organisation optimale avant que le grand public puisse aussi se faire vacciner.

Dans son cabinet de Meslay-du Maine, à 25 kilomètres de Laval, les journées vont s'allonger dans la prochaine semaine pour le docteur Josselin Delahaye. "Le téléphone va sonner un peu plus peut-être mais on va réussir à répondre grâce à une organisation précise. Donc c'est maintenant qu'on est en train d'y travailler. Il ne s'agit pas d'avoir des files d'attentes pendant une heure ou deux pour se faire vacciner" explique le professionnel. Dans le guide de 45 pages publiés par le ministère de la santé, il est stipulé qu'il convient "d’informer les médecins traitants sur ces consultations de pré vaccination et la nécessité de les réaliser avant une date limite, qui devra intervenir au plus tard 5 jours avant la date de livraison prévue des vaccins de façon à anticiper la remontée des besoins en doses". Mais d'après le docteur Delahaye, représentant départemental du syndicat MG France, ce délai est remis en cause et fait l'objet de discussion avec le ministère de la Santé.

Accélérer la campagne de vaccination

Si les médecins traitants n'ont pas le temps dans les prochains mois de réaliser ses consultations, c'est un médecin coordonnateur ou un médecin libéral en vacation qui pourrait prendre le relais. On marche sur la tête estime Maxime Le Bigot, président l'association des citoyens contre les déserts médicaux. "Il faut vraiment simplifier cette campagne de vaccination et pourquoi pas avoir des structures comme on en a eu avec les centres de dépistages mobiles contre le coronavirus ? Dans des salles, des camping-cars etc" propose Maxime Lebigot. La téléconsultation est également vivement encouragée par les autorités sanitaires, mais dans un ehpad, elle peut-être compliquée à mettre en place.