Déserts médicaux : des médecins toujours attendus dans les zones normandes les plus rurales

Au moment où le gouvernement réfléchit à imposer une quatrième année d'internat dans les déserts médicaux, cette carte de la désertification médicale en France est très instructive parce que très détaillée. A l'occasion de son congrès annuel en Périgord, l'association des maires ruraux révèle que dix millions de Français vivent dans un territoire où l'accès aux soins est inférieur à la moyenne du pays. On apprend aussi qu'il est six fois plus compliqué -généralistes et spécialistes confondus- de trouver un médecin à la campagne qu'en ville.

La valeur ajoutée de cette énième étude, c'est qu'elle donne des chiffres précis, par bassin de vie, en gros les lieux de vie des habitants, là où ils vont naturellement faire leurs courses ou consulter.

La Manche devant le Calvados et l'Orne

Cette étude permet de rentrer dans le détail concernant les généralistes et spécialistes. Mais c'est sur la question des médecins libéraux généralistes, la médecine de ville, qu'elle est la plus parlante. Dans la région, c'est la Manche qui s'en sort le mieux avec une moyenne de 0,79 médecins généralistes pour 1 000 habitants. Vient ensuite le Calvados, 0,74 médecins. Et l'Orne, assez loin derrière, avec 0,64 médecins pour 100 000 habitants. Mais il existe de grosses disparités à l'intérieur de ces départements.

Moins d'un médecin pour 5 000 habitants par endroits

Si le Calvados fait partie des départements français bien doté, il y a des zones rouges sur la carte. C'est le cas dans le coeur du Pays-d'Auge, pour une ligne Saint-Pierre-en Auge Orbec en passant par Livarot. On y compte moins de 0,5 généralistes pour 1 000 habitants. Même réalité quand on traverse la frontière de l'Orne, à Vimoutiers, avec moins d'un médecin pour 2 000 habitants. C'est dans le centre Manche qu'on trouve la situation la plus critique, autour de Brecey et Sourdeval avec un médecin pour 5 000 habitants. L'étude donne enfin le nombre de médecins qu'il faudrait : 28 à Vire, 52 à Saint-Lô, 29 à Flers. Il en faudrait moins forcément dans les zones rurales où il y a moins d'habitants. Mais en lisant cette étude, les élus du Domfrontais vont forcément se demander comment ils font pour trouver les dix médecins qui leur manquent.