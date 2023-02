Déserts médicaux en Dordogne : le Département ouvre un nouveau cabinet de médecins à Saint-Astier

Les locaux du centre hospitalier de Saint-Astier accueillent depuis ce mercredi un nouveau centre de santé. L'ouverture officielle est décalée à la semaine suivante, le 8 février. Le conseil départemental propose ainsi sa quatrième structure en Dordogne depuis 2019, dans une politique de lutte contre les déserts médicaux auxquels est confrontée la population périgourdine.

Après Excideuil, Saint-Médard-de-Mussidan et Ribérac, Germinal Peiro, le président du Département, se réjouit de l'ouverture de cette nouvelle antenne : "C'est une formule qui fonctionne parce que les jeunes médecins préfèrent être salariés et avoir un temps de travail défini. Ils veulent surtout être déchargés leurs tâches administratives. C'est une formule qui marche bien et j'espère pouvoir la développer."

Centre ouvert deux jours par semaine

Un partenariat entre le conseil départemental et la communauté de communes Isle Vern Salembre (CCIVS) a été noué. L'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine et la caisse primaire d'assurance maladie participent également financièrement au projet.

Le centre de santé de Saint-Astier propose les services d'une secrétaire médicale et un médecin généraliste, basé au centre de santé de Saint-Médard-de-Mussidan. Il est ouvert les mercredis et vendredis de 9h à 19h et joignable au 05 53 02 07 35. Les premiers rendez-vous pour le 8 février peuvent être pris dès maintenant.