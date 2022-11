Angine, infection urinaire, abcès dentaire : à Luxeuil, pharmaciens et infirmiers prescrivent des ordonnances

Depuis septembre 2022, il est possible de se faire tester et prescrire des antibiotiques pour une angine bactérienne ou une infection urinaire dans toutes les pharmacies de Luxeuil-les-Bains.

Plus besoin d'attendre des jours, voire des semaines, avant d'obtenir un rendez-vous chez le médecin pour faire soigner une angine, une infection urinaire et bientôt un abcès dentaire à Luxeuil-les-Bains et dans 98 autres communes du nord de la Haute-Saône. Depuis le mois de septembre, les pharmaciens et les infirmiers peuvent prescrire des tests et des antibiotiques pour les angines et les infections urinaires.

La Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Luxeuil a préparé les protocoles pour ces deux pathologies et les a fait valider par l'Agence régionale de santé (ARS) et l'Assurance maladie (CPAM). Cette association qui regroupe environ 150 professionnels de santé du territoire planche en ce début novembre sur un nouveau protocole pour les abcès dentaires. La Haute-Saône est l'un des territoires les plus dépourvus en chirurgiens-dentistes avec 36 praticiens pour 100.000 habitants . Dans les alentours de Luxeuil-les-Bains, cinq dentistes doivent prendre leur retraite dans les prochains mois.

Test, prescription et traitement au même endroit

Quand un patient passe la porte de la pharmacie des Thermes avec un gros mal de gorge, le pharmacien Pierre Colombin lui pose une série de question avant de passer au test. "On passe un petit écouvillon dans le fond de la gorge, on met ça dans un révélateur et il y a une bandelette qui nous dit en cinq minutes si le test est positif ou négatif", explique le pharmacien. Si le test est positif, c'est une angine bactérienne. "A ce moment-là, on peut prescrire un antibiotique qui sera remboursé par la Sécurité sociale et qu'on délivre immédiatement au patient", détaille Pierre Colombin. Pour l'infection urinaire, le principe est le même mais avec un échantillon d'urine.

"Les patients manifestent leur impatience d'être pris en charge correctement" - Dr. Martial Olivier-Koehret, président de la CPTS de Luxeuil

Un protocole simple et rapide qui évite les allers-retours entre la pharmacie et le cabinet du médecin et, surtout, l'attente parfois très longue pour avoir un rendez-vous avec son généraliste. "Nous sommes tous débordés, nous avons tous beaucoup de patients à voir", souligne le Dr. Martial Olivier-Koehret, médecin généraliste à Luxeuil et président de la CPTS. "On organise l'accès aux soins pour les patients qui ont une situation d'angine ou d'infection urinaire, on continue à donner des réponses parce que les patients ne trouvent pas aujourd'hui cette réponse et manifestent régulièrement auprès des élus locaux leur impatience d'être pris en charge correctement."

Après les angines, les infections urinaires et les abcès dentaires, la CPTS de Luxeuil compte s'attaquer au dossier de la santé visuelle. Il n'y a plus d'ophtalmologiste sur le territoire. L'association étudie un partenariat avec les opticiens pour un meilleur accès aux bilans visuels.