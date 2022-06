Déserts médicaux en Mayenne : le département dégaine ses 30 actions après les Etats Généraux de la Santé

Olivier Richefou le président du conseil départemental de la Mayenne a présenté ce lundi, en séance publique, "les 30 fiches-actions" qui découlent des Etats Généraux de la Santé en Mayenne. Il s'agissait d'une période de concertation d'un mois (22 février - 23 mars) avec les professionnels de santé et les citoyens, à travers plusieurs réunions publiques et des débats. Et l'objectif de réduire les inégalités d'accès au soin en Mayenne. Au total : 528 contributions ont été rédigées au terme de Etats Généraux.

Aider les assistants médicaux

La majorité départementale a donc remis ses 30 actions, ou orientations. Parmi elles : soutenir le déploiement des assistants médicaux dans les Maisons de Santé Pluridisciplinaires et les cabinets, avec une prise en charge à hauteur de 50% des travaux avec une subvention plafonnée à 20.000 euros. Cet accompagnement prendra effet en janvier 2023, avec un budget de 200.000 euros.

Des soins dentaires à l'hôpital

Trouver un dentiste en Mayenne est très compliqué. Ils sont 107 à exercer dans le département mais ces professionnels ne prennent plus de nouveaux patients. Le conseil départemental souhaite donc développer les soins dentaires d'urgence en milieu hospitalier "pour la prise en charge de personnes ne pouvant pas entrer dans un circuit de soins de soins de ville classique". Le département versera une subvention pour l'acquisition d'équipements dès la fin 2022.

Au rayon des propositions également : la création de centres départementaux de médecine et de santé en proximité, dans des zones en difficulté "quand l'initiative privée manque". Ces structures seraient co-soutenues avec l'opérateur solidaire (privé) Vyv3. Budget : 50.000 euros.

Coup de pouce aux étudiants

La question de l'attractivité de la Mayenne est vite revenue sur le devant de la scène pendant les débats. Comment attirer les jeunes soignants et/ou leur donner envie de rester ? A l'automne 2022, le conseil départemental propose d'étendre le dispositif d'aide financière aux étudiants en santé (orthophonistes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes) en dernière année de stage.

Un stage d'au moins six semaines serait rémunéré à hauteur de 200 euros. Pour les stages supérieurs à quatre mois, ce serait 300 euros par mois. La collectivité consacrerait un budget d'au moins 480.000 euros sur cette proposition.

Pour fidéliser les étudiants en parcours de formation des soins infirmiers, la majorité départementale propose aux étudiants en dernière année une rémunération de 300 euros par mois d'étude et une prime à l'embauche de 1.000 euros, contre un engagement d'exercice "pendant trois ans au sein d'un établissement mayennais ou en libéral".

Ces 30 fiches actions ont été approuvées en séance publique ce lundi. Le groupe "Pour la Mayenne Ecologique et Solidaire" s'est abstenu.

La gauche regrette une opération de communication

A gauche, Antoine Valprémit, maire de Sacé et conseiller départemental "Pour la Mayenne Ecologique et Solidaire", s'est dit satisfait de certaines propositions émanant des Etats Généraux de la Santé. "Enfin ! Cela fait un an que nous sommes élus" a-t-il déclaré au début de son intervention. L'élu dénonce cependant une opération de communication.

"Il y a pile un an, les soignants et les usagers de l'hôpital de Mayenne manifestaient en nombre dans les rues pour éviter des fermetures de service. Beaucoup s'étonnaient de ne pas vous voir dans les cortèges avec eux. Ces Etats Généraux étaient l'occasion de reprendre la main sur cette question de la santé" lance Antoine Valprémit.

Renforcer le GHT dit l'autre groupe minoritaire

Le groupe minoritaire "Pour L'Alternative" salue la démarche de ces EGS. "Mais il manque trois choses" explique Christophe Langouët. "Sur les dentistes il faut aller bien au-delà. C'est compliqué d'installer un cabinet dentaire qu'un cabinet de médecine générale j'en conviens. Il faut aussi en faire davantage sur l'accompagnement des ophtalmologistes (...) Tous ces professionnels de santé aspirent à travailler de façon collective. Chaque communauté de commune doit prendre ses responsabilités et être à l'œuvre sur des projets de des maisons de santé" poursuit Christophe Langouët. "Dernier point : il faut davantage fédérer les trois hôpitaux de Laval, Château-Gontier et Mayenne et avoir un GHT plus opérationnel et moins administratif" conclut le conseiller départemental.