Déserts médicaux : "On est condamné à faire du bricolage pendant des années", selon un député sarthois

"Nous nous sommes tant trompés". C'est le constat dressé par Jean Carl Grelier, mais aussi le titre d'un livre sorti au printemps 2020 juste avant le début de la crise sanitaire. Un essai prémonitoire où le député de la 5e circonscription de la Sarthe tire à boulets rouges sur les choix budgétaires qui, selon lui, ont précipité les hôpitaux mais aussi le système de santé dans la crise. "Je considère qu'effectivement, toutes tendances politiques confondues, les choix qui ont été faits en santé depuis 25 ans ont été _des choix mortifères_. On a cru à un moment donné, souvenez-vous, que réduire le nombre de médecins en faculté de médecine permettrait de réduire le nombre de prescriptions et donc de réduire le déficit de la Sécurité sociale. Résultat, 20 ans après, on a toujours le déficit de la Sécurité sociale, mais on n'a plus de médecins et donc il faut repenser de manière extrêmement différente notre système de santé".

Le problème des déserts médicaux ne se réglera pas d'un coup de baguette magique

Jean Carl Grelier balaye devant sa porte. Le député sarthois, apparenté Les Républicains, est le "conseiller santé" de Xavier Bertrand, l'un des prétendants à la candidature à l'élection présidentielle. Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé, notamment du gouvernement De Villepin (juin 2005-septembre 2007) et de celui de François Fillon (novembre 2010-mai 2012). 46.500 lits d’hospitalisations ont été supprimés entre 2007 et 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, d’après les chiffres du ministère de la Santé.

Ce qui n'empêche pas Jean Carl Grelier de critiquer les choix de l'actuel gouvernement, pas assez efficaces selon lui. " L'État a déversé au travers du Ségur de la Santé et quelques autres mesures, un peu plus de 30 milliards d'euros sur notre système de santé. Et en même temps, aujourd'hui, en Sarthe, 60.000 patients sont sans médecin traitant. On a difficilement accès à la médecine de spécialité. Il faut parfois en psychiatrie, en ophtalmologie, de très longs mois avant d'obtenir un rendez vous. Et on continue dans notre département à fermer des services hospitaliers".

Investir sur les métiers en tension

Selon Jean Carl Grelier, tout ne peut pas se régler à coup de milliards. "Il manquait avant la crise sanitaire 7.000 infirmiers à l'hôpital public. Il en manque 21.000 aujourd'hui. Certes, les milliards, la revalorisation de la rémunération des personnels soignants n'ont pas permis jusque là de maintenir les personnels à l'hôpital, faute sans doute de perspectives de carrière source. Faute, sans doute de prendre en considération les conditions de travail de ces professionnels de santé".

Le gouvernement a levé depuis deux ans le numérus clausus pour former plus de médecins. Des étudiants qui s'orientent plus vers spécialités, plus rémunératrices et moins chronophages que la médecine généraliste. "Il faut essayer d'inciter d'abord les médecins à s'investir sur ces disciplines de santé qui sont ce que j'appelle moi, les disciplines de la santé compassionnelle. On a aujourd'hui un profil des étudiants en médecine qui est beaucoup trop scientifique, qui fait qu'on a une appétence de ses étudiants en médecine à des disciplines scientifiques d'un niveau très élevé.

On n'a pas de difficulté à trouver des neurochirurgiens aujourd'hui. En revanche, on n'a plus de médecins généralistes, on n'a plus de médecins scolaires, on n'a plus de médecins du travail.

Jean Carl Grelier, député de la 5e circonscription de la Sarthe, spécialiste des questions de santé © Radio France - yann lastennet

Les élus sont condamnés à faire du bricolage pour réduire les déserts médicaux selon Jean Carl Grelier

Mais comment faire pour les attirer ? "On est condamné à faire du bricolage pendant des années, à trouver des solutions, de la coopération. On va essayer de construire quelque chose d'un peu intelligent et concerté entre la Ville du Mans et le conseil départemental de la Sarthe pour essayer de rendre notre département sur l'ensemble de ces territoires un peu plus attractif. Je serai en Ardèche prochainement pour aller voir une expérimentation intéressante sur l'idée de recruter des internes le week-end dans les services d'incendie et de secours pour remédicaliser nos centres de secours. On avait l'exemple qui nous était donné de Parcé-sur-Sarthe tout à l'heure où ce sont des pompiers qui sont intervenus en première intention. Si demain, au sein de ces centres de secours, il y a en plus du personnel médical, on aura une distribution des secours qui sera plus efficace sur le département".

Faire confiance aux élus de terrain

Quelque soit la solution, elle viendra du terrain et non du gouvernement selon Jean Carl Grelier. "En 2009, j'ai été l'un des premiers maires de France à salarier des médecins parce que c'était la seule solution que j'avais trouvée pour essayer de compenser le départ à la retraite de médecins sur mon territoire. Et donc, l'initiative vient des communes et d'ailleurs". Le député sarthois regrette d'ailleurs que dans les 600 milliards de la loi de financement de la sécurité sociale 2022, il n'y ait aucune ligne budgétaire pour la médecine libérale.

