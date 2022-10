Déserts médicaux : "il va falloir, qu'à un moment, l'intérêt général prime" pour le député PS Guillaume Garot

Au cœur d'un département, la Sarthe, devenu l'emblème des déserts médicaux, François Braun, le Ministre de la Santé, doit prendre la parole vers 16H00, devant plusieurs centaines de représentants des soignants, des usagers du système de santé et des élus locaux, pour expliquer comment il compte relever "le défi de l'accès aux soins", placé "au cœur de l'enjeu" par le Président de la République. Un discours en clôture d'une journée d'échanges sur certains thèmes déjà identifiés, comme "la permanence des soins et la réponse aux besoins de soins non programmés", autrement dit les gardes et les consultations sans rendez-vous. "J'aborde le débat sans tabou", a affirmé François Braun la semaine dernière, en présentant à l'Assemblée le budget 2023 de la Sécurité sociale, qui aura "vocation à être enrichi par les propositions issues du CNR santé" --une instance "complémentaire" de "la démocratie parlementaire", a-t-il assuré. Des propos qui augurent de décisions rapides, alors qu'une dizaine de propositions de loi, venant d'opposants de droite comme de gauche, ont déjà été déposées depuis le début du quinquennat. Raison de plus pour passer sans délai du diagnostic au traitement. Mais voilà, le Ministre a déjà balayé d'un revers de la main, l'idée d'imposer un lieu d'exercice aux nouveaux médecins. Pour Guillaume Garot, le député PS mayennais : "c'est bien qu'il y ait du dialogue, toujours avec des citoyens, avec des associations. Mais il faut aussi qu'on aboutisse sur des résultats. Moi, j'ai lu, j'ai entendu le Ministre de la Santé nous dire que les solutions viendront des territoires, mais j'espère surtout que ce sont les médecins qui viendront dans les territoires. On a aujourd'hui un plan de répartition de nos médecins à l'échelle nationale. On voit ce que c'est chez nous. Et puis, on voit aussi ce qu'est la réalité dans des départements beaucoup mieux dotés. Aujourd'hui, il y a trois fois plus de médecins dans les Hautes Alpes qu'en Eure et Loir. Il y a 17 fois plus de dermatos dans les Hautes Alpes et à Paris, que dans l'Ariège. Et il y a 18 fois plus d'ophtalmo à Paris que dans la Creuse. C'est ça la réalité. Donc à un moment donné, il faudra bien se poser la question de la meilleure répartition possible, de la plus juste répartition possible à l'échelle de nos territoires en France."

on ne peut plus autoriser l'installation de médecins dans les zones où il y a déjà suffisamment de médecins-Guillaume Garot le député PS de la Mayenne

Pour Guillaume Garot, "c'est maintenant que les problèmes se posent. Ce n'est pas dans dix ans, c'est maintenant. Il faudra sans doute venir à des mesures très fortes pour que les jeunes médecins, à la fois en dernière année d'internat et les deux années qui suivent l'obtention du diplôme, puissent venir exercer. Là, on a besoin d'eux. C'est très important aujourd'hui et moi je veux reposer toujours la question du contrat entre la nation et nos médecins. Parce que quand on réfléchit, on voit bien que _la nation, elle, assure des études médicales gratuites_. Ce sont des études publiques. Alors évidemment, il y a le logement, le transport, l'alimentation, mais ces études sont gratuites. Et puis, si on va un peu plus loin, on voit bien que les revenus de nos médecins, ils sont garantis par nos cotisations à l'assurance maladie, à la Sécurité sociale. Donc il n'y a rien de choquant à dire à nos médecins. Ecoutez, mettons nous autour d'une même table pour voir ensemble comment on peut garantir cette meilleure répartition à l'échelle nationale.